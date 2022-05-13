Ми повернулися: як український бізнес відновлює роботу під час війни

Малий бізнес поступово повертається до роботи у більш-менш безпечних регіонах України. Цьому сприяють героїчна робота ЗСУ зі звільнення територій та повернення українці до своїх домівок. Але війна створила чимало перепон для нормального відновлення діяльності підприємців.

"Ми повернулися": такі СМС-повідомлення та об'яви у соцмережах все частіше бачать українці у регіонах, де обережно відновлюється звичайне життя. Місцеві компанії потроху відкриваються, і мешканці міст бачать все більше яскравих вітрин замість опущених ролетів та табличок "Зачинено".

Звісно, про нормальну роботу бізнесу у гарячих точках, на вщент зруйнованих чи окупованих територіях немає мови, але після звільнення деяких областей від рашистських загарбників люди почали поступово повертатися додому, і підприємці там починають відновлювати свою діяльність. Це вкрай необхідно і для забезпечення громадян роботою та, відповідно, засобами існування, і для підтримки національної економіки, знекровленої війною.

Життя повертається у міста та селища звільнених територій: все більше людей на вулицях, дітей на майданчиках, на вихідних навіть спостерігається ажіотаж у маленьких магазинчиках та у великих торговельних центрах. Містяни намагаються якомога повніше повернутися до звичного життя, але в нових умовах. Біля кафе, які зачиняються під час повітряної тривоги, вишикуються черги – під загрозливі звуки сирени люди терпляче чекають на відбій та можливість замовити нарешті смаколики.

Та не всі підприємства зараз мають можливість поновити роботу. Український бізнес наразі висловлює стриманий оптимізм щодо прогнозів відновлення своєї комерційної діяльності. За даними опитування експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, половина (53,1 відсоток) тих компаній, що не працюють сьогодні, взагалі не готові робити будь-які прогнози. Розглядати можливість відновлення своєї роботи вони планують лише після закінчення війни.

Кожна п'ята компанія з тих, хто зараз не працює, може відновити свою комерційну діяльність у найближчі два місяці. Ще 10 відсотків компаній планують повернутися до роботи протягом півроку.

Щодо можливості відновлення бізнесу та доходів до довоєнного рівня, то трохи більше половини допускають такий сценарій. Інші або не готові робити прогнози на післявоєнний час, або не мають змоги відновитися взагалі.

Підтримка від влади

Українська влада ухвалила низку рішень для підтримки національної економіки в цілому та малого і середнього бізнесу зокрема. Важливим кроком було зниження податкового навантаження, і в березні Верховна Рада запровадила додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни.

Ухвалений закон передбачив можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2 відсотки за правилами, встановленими для третьої групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп сплата єдиного податку є добровільною.

Станом на початок квітня майже 150 тисяч компаній подали заявку на перехід на зменшену податкову ставку, серед яких близько 30 тисяч юридичних осіб та майже 120 тисяч фізичних осіб-підприємців.

Крім цього, на час війни уряд запустив безвідсоткове кредитування бізнесу, знявши всі обмеження по програмі пільгового кредитування "5-7-9 відсотків".

Максимальна сума кредиту для підприємців наразі складає 60 млн гривень. На час воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах буде нуль відсотків, а після війни відсоткова ставка по цій програмі буде становити не більше 5 відсотків.

Вже у квітні уряд додатково виділив більше 2 млрд гривень за цією програмою.

"Додатково виділили 2,3 млрд гривень на програму "5-7-9". Тепер кожен підприємець може отримати кредит під нуль відсотків в розмірі до 60 млн грн. Відсотки перед банком сплатить держава. Перезапуск та відновлення роботи бізнесу - необхідна умова стійкості нашої економіки, тому допомагаємо", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Важливою ініціативою стала і програма релокації підприємств із зон бойових дій на захід України. Підприємствам створюються умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.

За даними народного депутата Данила Гетманцева, станом на початок травня вже 500 підприємств з різних регіонів України переміщено в західні області, і 300 з них вже відновили свою роботу.

Власний досвід відновлення роботи

УНІАН поспілкувався з підприємцем Олександром з Броварів – власником декількох кав'ярень. Чоловік почав відновлювати роботу закладів за місяць від початку війни і очікувано зіткнувся з низкою складнощів.

"Були змушені відновити роботу. Дехто з орендодавців пішов назустріч і скасував плату за оренду, дехто бажав, щоб оренду платили надалі або щоб з'їжджали, плюс працівникам потрібна була робота для існування. Тому при повторному відкритті про заробіток нема чого казати", - каже чоловік.

Він зазначає, що відновити роботу було можливо тільки за рахунок скасування податків за новим законом та завдяки дозволу деяких орендодавців не платити орендну плату.

"Якби були ті самі умови – і податки, і оренда повністю – то я не знаю, чи було б актуальним відкриватися взагалі. Нинішнє відновлення роботи варто сприймати, як ніби ти починаєш все заново, але з певним досвідом", - говорить Олександр.

Підприємець описав проблеми, з якими стикнувся при відновленні діяльності бізнесу. За його словами, на початку було дуже складно – не було доставки продуктів, навіть води, і працювати починали на існуючих залишках. Також постачальники завищили розмір мінімальної поставки товарів.

"Деякі постачальники збільшили мінімальне замовлення з 1000 до 3000 грн. Ціни виросли на 20-40 відсотків в закупці і ти не знаєш, що робити. Ми поки що ціни на каву не піднімали, але потрібно піднімати", - каже Олександр.

Також підприємець сказав, що багато компаній зараз ще не возять товар, тому працювати наразі можна, але є певні проблеми. Що стосується клієнтів, то їхня кількість поступово збільшується з тим, як люди повертаються додому після від'їзду у безпечні місця.

За даними квітневого опитування Європейської Бізнес Асоціації, малий бізнес поступово повертається до роботи: кількість непрацюючих підприємств за місяць знизилася з 42 до 26 відсотків.

З-поміж опитаних малих бізнесів 17 відсотків вже відновили роботу після тимчасового припинення і ще 23 відсотки готуються до відновлення. Також збільшилась кількість підприємців, що працюють в повному обсязі – з 13 до 20 відсотків.

Що стосується виплат заробітної плати, то в повному обсязі її виплачують наразі чверть компаній. Втім, 27 відсотків були вимушені скоротити виплати, а 22 відсотки не мають ресурсів для виплати заробітної плати, отже 15 відсотків відправляють співробітників в неоплачувану відпустку, а 9 відсотків вимушені частково чи повністю звільняти персонал.

Як розповіли в компанії OLX, найбільш швидкими до адаптації та відновлення роботи виявилися Київська область (безпечна її частина), Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська область. Однак, в тій же Київській області, на жаль, деякі компанії зупинили діяльність на початку повномасштабного вторгнення. Частина втратила склади або магазини в регіонах бойових дій. Аналогічна ситуація була і в інших областях, які зазнали напад дикої орди.

Проблеми бізнесу

Звісно, казати про повноцінне відновлення роботи українського бізнесу поки що не доводиться. Війна створила чимало проблем навіть для підприємців, які провадять діяльність в умовно безпечних регіонах.

Відтік персоналу, проблеми з доставкою товарів, значне підвищення цін, від'їзд більшості клієнтів та зниження платоспроможності тих, хто лишився – це не повний перелік проблем, які сніжним комом звалилися на голови бізнесменів.

Опитування бізнес-клієнтів компанією OLX показало, що основними проблемами для бізнесу з початку повномасштабного вторгнення є насамперед сама війна - окупація територій, втрата магазинів або складів, та логістика - непрацюючі склади та перебої у роботі відділень логістичних служб, черги у відділеннях, тривала доставка, потреба у релокації.

Також підприємці зазначають наявність серйозних проблем з товарами – як для продавців, так і для виробників.

"Останні два місяці війни продають залишки. Де і як брати новий товар, – бізнеси поки що не розуміють. У випадках, коли можна ввезти товар з-за кордону, через курс долару це виходить значно дорожче. Відповідно у продажу вартість товару в ціні зросте. Для виробництв значно подорожчала сировина та комплектуючі. Дехто товар втратив взагалі, продавці евакуювалися, а магазини чи склади знищено. Також все ще є страх прийняття бізнес-рішень, тож підприємці поки не планують перекваліфікацію на нові сегменти товарів", - розповіли у OLX.

Проблеми є і з продажами: спостерігається значне зменшення їхньої кількості і низька купівельна спроможність населення. На деякий товар і зовсім немає попиту. Критично впливають на продажі нестабільна ситуація з замовленнями та страх людей браку коштів на життя.

Обережний оптимізм

Вся Україна, зціпивши зуби, чекає на закінчення кривавої та руйнівної війни, на якомога скоріше настання нашої перемоги. І вже зараз українські компанії думають про своє післявоєнне відновлення та оцінюють можливі перспективи своєї діяльності.

Як зазначили у експертно-аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua, відновлення залежатиме від багатьох факторів.

"Вже зараз українські компанії зазначають, що найбільшими проблемами, з якими вони стикнуться після війни, будуть пошкоджена інфраструктура, пошук співробітників, залучення інвестицій, відновлення логістики та пошук нових ринків збуту. Крім цього, згідно прогнозів українських компаній, у процесі післявоєнного відновлення вони стикнуться з проблемою пошуку нових постачальників та нових локацій діяльності бізнесу, налагодження всіх процесів виробництва", - кажуть аналітики.

Значна частка українських компаній впевнена, що у післявоєнний період буде відчутною галузева трансформація бізнесу. Насамперед відбуватиметься вихід на європейський ринок. Крім цього, можливими змінами підприємці зазначили зміну напряму діяльності у післявоєнний час та кооперацію з державними органами.

Цікавим фактом є те, що український бізнес планує залишатися в Україні й надалі. Серед опитаних grc.ua підприємців, 80 відсотків зазначили, що не вважають можливою релокацію свого бізнесу за кордон. З тих, хто вбачає ймовірність переїзду, зазначають насамперед країни Європи. Найчастіше згадували Польщу, Словаччину, Португалію та Чехію.

Разом з тим, українські підприємці планують розширювати та змінювати ринки збуту своєї продукції. Про такий намір заявила майже половина опитаних. Серед ймовірних нових ринків збуту найчастіше називалися країни Європи, зокрема, Польща, Молдова, Німеччина, Болгарія, Румунія, Чехія, Англія, Ізраїль, а також США, Грузія та Індія.

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах у коментарі УНІАН зазначив, що поки що рано говорити про те, що підприємництво стабілізувало свою діяльність та надолужило втрати від війни.

"Все ж за кордон виїхало більше 5,5 млн українців, тому брак робочої сили вже відчувається. До прикладу, у Польщі зареєструвалися як економічно активні громадяни 400 тисяч, 100 тисяч з яких вже працевлаштувалися там. Серед них і колишні ФОПи, власники малого чи сімейного бізнесу. Тому зараз Україна повинна формувати всі умови для повернення тимчасово переміщених осіб додому. Це і наявність житла, і вигідні умови для ведення бізнесу, і кредитна підтримка з боку банків", - сказав Кінах.

Малий бізнес є одним зі стовпів, на яких тримається національна економіка. І відновлення його роботи може бути проблемним та довгим.

Тому українцям варто зосередити зусилля на підтримці бізнесу: за можливості, балувати себе та своїх дітей смаколиками з маленьких пекарень та кав'ярнень, робити вибір у покупках на користь місцевих виробників. Тільки разом ми переможемо рашистську орду та відновимо нашу економіку.

Катерина Жирій