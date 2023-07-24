За словами Гетманцева, виділення коштів на дрони, на швидкі, на утримання певних статей витрат тієї чи іншої бригади або ЗСУ в цілому абсолютно збігається з повноваженнями органів місцевого самоврядування.

Виділення коштів на військові потреби окремих підрозділів ЗСУ повністю відповідає повноваженням органів місцевого самоврядування, однак місцевий бюджет не може взяти на утримання якусь бригаду в повному обсязі.

Таку заяву зробив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, зазначивши, що завдяки збільшенню видатків на ЗСУ структура доходів місцевих бюджетів зазнала суттєвих змін, повідомляє Укрінформ.

"Звичайно, місцевий бюджет не може взяти на утримання якусь бригаду в повному обсязі, тому що вона фінансується із загальнодержавного бюджету. Однак при бажанні виділення коштів на дрони, на швидкі, на утримання певних статей витрат тієї чи іншої бригади або ЗСУ в цілому абсолютно збігається з повноваженнями органів місцевого самоврядування", - сказав Гетманцев.

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Гетманцев нагадав, що податок на доходи фізичних осіб - військових є одним з джерел додаткових надходжень до бюджету.

"Війна принесла місцевим бюджетам додаткове надходження. А деякі місцеві бюджети, будемо відверті, втрачають зв'язок з реальністю і здійснюють витрати на абсолютно не пов'язані з війною речі. Тоді як дякувати за ці доходи вони мають насамперед збільшенням витрат на утримання саме військовослужбовців", - зазначив депутат.

Дивні витрати під час війни

Столичні чиновники закупили для укриттів дитячі барабани на загальну суму в 900 тисяч гривень. Також чиновники не змогли пройти повз і закупили для столичних укриттів дві сковорідки по 600 тисяч гривень кожна.

Приблизно в мільйон міському бюджету обійшлися дитячі настінні конструктори для бомбосховищ.

4 липня 2023 року стало відомо про те, що для укриттів у Києві закупили портативні рації на мільйон гривень.

Київська влада у 2023 році виділила на будівництво столичної кільцевої дороги, яка з року в рік ремонтується, 872 мільйони гривень. Ця сума майже відповідає фінансуванню ремонтів тих же відрізків Окружної дороги за попередні п'ять років (з 2018 по 2022-ий).

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