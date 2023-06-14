Пояснюють, що барабани потрібні "для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

У Києві Дніпровська райдержадміністрація закупила за бюджетні кошти для укриттів музичні інструменти - барабани на майже 900 тис грн. Відповідна інформація оприлюднена на сайті держзакупівель Prozorro.

Оголошення про відкриті торги із закупівлі "Музичних інструментіви для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог" було розміщено у квітні поточного року. Очікувана вартість визначалась у 891 174,00 грн.

Замовником виступило Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Предмети закупівлі:

51 барабан з натуральної шкіри діаметром 16 ± 3 см x 17 ± 3 см;

51 барабан з натуральної шкіри діаметром 31 ± 3 см. x 17 ± 3 см;

51 барабан з натуральної шкіри діаметром 19 ± 3 см x 22 ± 3 см

51 барабан з натуральної шкіри діаметром 52 ± 3 см x 22 ± 3 см

51 барабан з натуральної шкіри діаметром 19 ± 3 см x 28 ± 3 см

51 барабан з натуральної шкіри діаметром 53 ± 3 см x 28 ± 3 см

153 комплекти молоточків (2 шт.) для барабанів.

Згідно з умовами тендеру, товар має бути доставлений замовнику до 19 травня 2023 р.

Згідно з матеріалами тендеру, у травні був визначений переможець - фізична особа-підприємець Патрікей Роман Олексійович, який запропонував свою послугу за 882 262,26 грн.

Таким чином, РДА закупила 306 барабанів різного діаметру. Зокрема 54,5 тис грн пішли на молоточки до них.

"Управління освіти має свій бюджет. Вони не погоджують з Дніпровською держадміністрацією свої закупівлі. Вони напряму підпорядковані Департаменту освіти (КМДА)… Це не барабани, це для заспокоєнь, це іграшки для дітей", - запевнив по телефону керівник апарату райдержадміністрації Ігор Ластовецький, але порадив дочекатись офіційної відповіді Управління освіти Дніпровської РДА.

Редакція УНІАН телефонувала до Управління освіти Дніпровської РДА, а потім звернулась офіційним запитом до КМДА щодо цієї багатовартісної закупівлі. У КМДА повідомили, що запит спрямували у райадміністрацію. У свою чергу у РДА по телефону сказали, що ще не отримали запит, але Управління освіти зв’яжеться з редакцією. Поки детального коментаря не вдалося отримати.

VIP-сковорідка для столичного укриття

Примітно, що барабани на 900 тисяч – це і справді просто "іграшки" порівняно з іншими держзакупівлями для столичних укриттів. У тому ж таки Дніпровському районі посадовці вирішили закупити для укриттів дві електричні сковорідки за 1 200 000 грн. На цей тендер звернув увагу депутат Київради Леонід Ємець.

"Супер електрична сковорідка з тачскріном і ціною 720 тисяч грн за штуку (договір укладено в підсумку на сумму в 1,2 млн грн за дві сковороди - УНІАН), це навіть для мішелінівського ресторану перебор не те що для укриття Дніпровського району!!! І це чудо кулінарних технологій (без жартів) їсть 21 кіловат на годину. Тобто ще тисяч 400 грн в рік", – написав депутат у своєму Фейсбуці.

За його словами, перед тим чиновники закупили для потреб укриття електричну овочерізку за 130 000 грн. Відтак депутати створили тимчасову комісію, щоб перевірити, куди витрачають гроші чиновники, які відповідають за стани столичних укриттів.

В Дніпровській РДА обуруються, що тему закупівель навмисне "розкручують".

"Те, що хтось розкручує оце, ми здогадуємся чому це розкручується. Тому що вже давалися відповіді щодо тих овочерізок. Ніхто чомусь не побачив, наприклад, що овочерізки були закуплені ті ж самі другими районами, і такі ж самі овочерізки було до того закуплені," - відповіли в РДА кореспонденту УНІАН.

Ситуація з укриттями в Києві

У Київській міській держадміністрації прокоментували результати позапланової перевірки захисних споруд столиці - 65% визнані придатними, аде з них лише 15% в ідеальному стані і без жодних зауважень. Решта або потребують додаткового облаштування, або просто непридатні до використання у поточному стані.

Днями стало відомо, що київська міська влада планує оснастити більшість столичних укриттів системою автоматичного відчинення дверей. А крім того, розташувати в різних районах столиці додаткові модульні залізобетонні укриття швидкого розгортання.

Вас також можуть зацікавити новини: