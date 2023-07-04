У столичних укриттях будуть ще й рації / фото УНІАН, Олександр Прилепа

Столичні чиновники знову відзначилися недоречними дорогими закупівлями для бомбосховищ. На додачу до сковорідок по 600 тисяч гривень і барабанів на мільйон все та ж Дніпровська РДА затарилася ще й дорогими портативними раціями на загальну суму понад 1 млн грн.

Як випливає з умов тендеру на порталі Prozorro, 26 портативних рацій по $1500 за штуку закупило Управління освіти Дніпровської РДА. Дорога апаратура, яка стала б у нагоді і військовим на фронті, і поліцейським в тилу, закуплена саме для столичних укриттів, де її практична користь не є очевидною.

Торги завершилися ще в грудні 2022 року, договір укладено в січні 2023 року. 26 рацій обійшлися бюджету в 1 178 520 гривень.

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Примітно, що в роздрібному продажі (принаймні, станом на початок липня) ці рації можна знайти сильно дешевше, ніж вони були закуплені управлінням освіти Дніпровської РДА.

Наприклад, рація Kenwood NX-3300e закуплена чиновниками за ціною 29 740 гривень за штуку, хоча популярний український онлайн-магазин зараз продає їх по 20 148 гривень. Куплені чиновниками Kenwood NX-5300e2 обійшлися бюджету в 50 680 гривень за штуку, хоча будь-хто може замовити їх з доставкою додому по 30 660 гривень.

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Інші дивні закупівлі чиновників для столичних укриттів

Раніше УНІАН вже писав про те, як столичні чиновники закупили для укриттів дитячі барабани на загальну суму в 900 тисяч гривень. Також чиновники не змогли пройти повз і закупили для столичних укриттів дві сковорідки по 600 тисяч гривень кожна.

Приблизно в мільйон міському бюджету обійшлися дитячі настінні конструктори для бомбосховищ.

У Дніпровській РДА зазначили, що всі ці дивні закупівлі робив не центральний апарат РДА, а Управління освіти, яке має свій бюджет. 

Після серії скандалів з недоречними дорогими закупівлями для одних укриттів на тлі повної неготовності інших президент Зеленський звільнив ряд відповідальних чиновників.

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