А що, можуть собі дозволити, адже зараз на рахунках місцевих органів влади знаходиться близько 152 мільярдів гривень.

КМДА у 2023 році виділила на будівництво столичної Кільцевої Дороги, що з року в рік ремонтується київською владою, 872 мільйони гривень. Для порівняння, ця сума майже відповідає фінансуванню ремонтів тих самих відрізків Окружної дороги за попередні п'ять років (з 2018 по 2022-ий).

За цей період місцевий бюджет столиці виділив на ремонт Кільцевої трохи більше за 932 мільйони гривень. Відповідні дані навів департамент фінансів КМДА у відповідь на запит УНІАН.

При чому, згідно зі статистичною інформацією, будівництво великої Кільцевої дороги на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту в Києві планують цього року витратити у 8 разів більше, ніж за попередні 4 роки разом узятих, а саме 820 млн гривень.

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Водночас будівництво Великої окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокосовського до вулиці Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях скоротили цього року фінансування до 52 млн гривень, однак за 2018-2022 роки на цей напрямок витратили більше 828 млн гривень.

Тендери на ремонти доріг

Як повідомляв УНІАН, за останні місяці було розкрито ряд показових кейсів про те, які тендери проводять окремі держпідприємства, установи та місцеві органи влади під час широкомасштабної війни. Масштаби "розпилу" бюджетних коштів вражають. І це в умовах, коли кожна гривня має бути спрямована на потреби Збройних Сил України та захист цивільного населення.

Найпопулярніший спосіб розпилу сьогодні - дорожні роботи. Після перших місяців повномасштабної війни уряд призупинив капітальні видатки на ремонт доріг, однак дорожні замовники не забарилися з надолуженням втраченого, щойно обмеження було скасоване. У минулому році вони заплатили понад мільярд гривень турецькій "Онур конструкціон інтернешнл" та майже 2 мільярди - ТОВ "Ростдорстрой".

У 2023 році дорожні роботи в Україні стали ще масштабнішими і ще дорожчими. Нещодавно "Київавтодор" оголосив тендер на капітальний ремонт ділянки дороги Т-10-27 Київське півкільце від Жулянського шляхопроводу до повороту у місто Вишневе за 1 мільярд гривень. А що, можуть собі дозволити, адже зараз на рахунках місцевих органів влади знаходиться близько 152 мільярдів гривень - поки українці збирають останні копійки на пікапи, дрони, прилади нічного бачення та аптечки для своїх родичів на фронті.

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