Замовником виступило Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Було закуплено 113 настінних конструкторів і 390 розвиваючих математичних конструкторів.

У Києві закупили конструктори для гри і навчання в укриттях під час повітряних тривог майже на 1 млн гривень.

Як повідомляє Prozorro, замовником виступило Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Було закуплено 113 настінних конструкторів і 390 розвиваючих математичних конструкторів.

Згідно з інформацією Prozorro, вартість настінного конструктора становить 5590 гривень за одиницю, вартість розвиваючого математичного конструктора - 690 гривень за одиницю.

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Дивні закупівлі для столичних укриттів

14 червня 2023 року стало відомо про те, що в Києві для укриттів закупили барабанів на 900 тисяч. Ініціатори закупівель стверджували, що барабани потрібні "для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

Оголошення про відкриті торги щодо закупівлі "музичних інструментів для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог" було розміщено в квітні поточного року. Очікувана вартість визначалася в 891 174,00 грн.

Замовником виступило Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

У тому ж Дніпровському районі чиновники вирішили закупити для укриттів дві електричні сковорідки за 1 200 000 грн.

Перед тим чиновники закупили для потреб укриття електричну овочерізку за 130 000 грн. Тому депутати створили тимчасову комісію, щоб перевірити, куди витрачають гроші чиновники, які відповідають за стан столичних укриттів.

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