У разі, якщо система дасть збій і після початку повітряної тривоги двері не відчиняться, мешканці будинку отримають SMS c кодом доступу до укриття.

Автоматизовані укриття у Києві відкриватимуться автоматично відразу ж після оголошення повітряної тривоги, проте передбачені ще два способи потрапляння в укриття на випадок, якщо техніка не спрацює і двері не відчиняться.

Про це повідомив представник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону. За його словами, зараз в Дарницькому районі Києва тестують автоматизовані укриття, двері яких мають автоматично відчинятися відразу після оголошення тривоги, повідомляє "Обозреватель".

За словами Шаманова, у разі якщо система дасть збій і після початку повітряної тривоги двері не відчиняться, мешканці будинку отримають SMS c кодом доступу до укриття, крім того, у мешканців будуть ключі від приміщення.

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"Двері мають відкриватися автоматично, коли спрацьовує повітряна тривога. Якщо система дасть збій, на телефони мешканців будинку прийде код, який необхідно буде ввести. А якщо і тут будуть проблеми – то у кожного буде звичайний ключ, щоб потрапити до укриття", – уточнив Шаманов.

Ситуація з укриттями в Києві

У ніч на 1 червня в Києві під час повітряної група людей не змогла увійти до укриття в поліклініці, оскільки воно було закрито. На порозі закритого укриття загинули дві жінки та дитина.

Президент Володимир Зеленський доручив перевірити протягом десяти днів стан всіх укриттів і притулків по країні, а також можливість вільного доступу до них.

9 червня 2023 року з'явилася інформація про те, що київська міська влада планує оснастити більшість столичних притулків системою автоматичного відкривання дверей.

Кабінет міністрів України 27 червня вирішив оголосити догани Київському меру Віталію Кличку, голові військово-цивільної адміністрації Сергію Попко і ще кільком главам столичних районів. А також погодив проекти розпоряджень про звільнення голів шести районів як у столиці, так і в декількох регіонах. І все через поганий стан притулків. Масову перевірку укриттів, на якій наполягав президент, завершили минулого тижня.

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