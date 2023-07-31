Крах сімейного бюджету. Зібрати дітей до школи цього року – челендж навіть для заможних

Залишився місяць до початку нового навчального року. Цьогоріч збори дітей до школи для більшості українських родин влетять у копієчку, адже ціни на все зросли кількакратно. УНІАН розбирався, у скільки обійдуться закупи, та на чому можна зекономити.

Завершується липень, а це означає, що не за горами новий навчальний рік, і батькам треба вже зараз готувати гаманці, адже на збори дітей до школи лишився усього місяць.

Кореспондентка УНІАН цього року відправляє до школи одразу двох дітей: доньку у перший клас та сина – в третій. Підшуковувати усе необхідне для цього я почала вже у липні, аби мати вдосталь часу та уникнути нанесення аж надто відчутного удару по сімейному бюджету.

Наша школа у місті-супутнику Києва працювала очно вже з минулого року, але, при цьому, навчання було змішаним – низка класів відвідували уроки онлайн. Цього навчального року по всій Україні більше закладів освіти мають повернутися до офлайн-формату. Навіть, наприклад, на Харківщині, де безпекова ситуація лишає бажати кращого, ті школи, які обладнані укриттями, можуть відновити навчання за партами. Виключення складають лише заклади в регіонах, де ведуться активні бойові дії.

"Ми повертаємося до очного навчання там, де діти будуть в безпеці. Ми не повертаємо до очного навчання ті регіони, де є підвищені ризики, де йдуть активні бойові дії. Там навчання буде продовжуватись в онлайн-форматі", - зазначив міністр освіти Оксен Лісовий.

У будь-якому випадку, незалежно від форми навчання, витратитися на шкільне приладдя доведеться усім батькам – просто ті, чиї діти школу не відвідуватимуть, зможуть зекономити на шкільному одязі або портфелях.

Ціни злетіли в космос

Витрати на шкільне приладдя цьогоріч, безумовно, суттєво перевищують минулорічні. За півтора роки повномасштабної війни українці відчули значне зростання цін у всіх сферах життя: і це одночасно зі зменшенням доходів або для декого - навіть втратою роботи. Звісно, тотальне здорожчання не оминуло стороною і шкільні товари.

В минулому році інфляція становила 26,6 відсотків – тобто загальне зростання споживчих цін склало понад чверть. За перше півріччя поточного року ціни підскочили ще на 19,5%. Що ж стосується вартості саме канцелярських товарів та книг, то, за даними Держстату, у січні-червні ціни зросли аж на 27 процентів порівняно з аналогічним періодом минулого року, тобто майже на третину!

Співрозмовниця УНІАН Лідія займається гуртовими закупівлями, в тому числі - канцелярських товарів. За її словами, зростання цін цього року "космічне".

"Звичайнісінький зошит без малюнку коштував 1,5 гривні на закупці, зараз – біля 4 гривень. Прості гумки коштували 60 копійок, зараз – 7 гривень за одиницю. Але це гуртова ціна. В магазинах такі від 16 гривень, тоді як раніше були по 5. Там націнка 150-200 відсотків", – каже жінка.

Різницю в довоєнних та нинішніх цінах наша родина відчула на собі. У 2021 році, коли в перший клас я відправляла сина, хороший ранець змогла придбати за 800 гривень. Цьогоріч портфель цієї ж фірми для моєї доньки (з пеналом і сумкою для спортивної форми у комплекті) обійшовся нам майже у 2000 гривень, тобто у 2,5 рази дорожче! Одне радує – якість товару виявилася чудовою, і перший портфель прекрасно слугуватиме нам вже третій навчальний рік, тому це вигідне вкладення.

Вартість шкільного приладдя

Канцтовари – перше, що спадає на думку при закупах до школи. І саме вони знадобляться усім школярам: як тим, хто сидітиме за партами, так і учням на дистанційному навчанні.

Слід зазначити, що канцтовари – це та продукція, яка випускається у дуже широкому ціновому діапазоні. Тому, хоча ціни і значно зросли, є велике поле для маневру – знайти можна товари на будь-який бюджет.

Наприклад, ручки. Це головний біль усіх батьків школярів – вони зі швидкістю світла губляться, списуються чи чарівним чином ламаються, - тому ручок треба багато завжди. І добре, що їхній вибір є величезним: можна купити як звичайну кулькову ручку за 4-5 гривень, так і обрати витвір мистецтва із пір’ям, стразами, казковими героями, усіх можливих кольорів і форм – але ціни на них будуть вже значно вищими.

Порада з особистого досвіду – обираючи ручку у супермаркеті, де їх зазвичай дуже багато, і цінники плутаються, перевіряйте вартість товару одразу, аби потім не переплачувати на касі.

Те саме стосується і інших дрібничок – олівців, гумок, лінійок, точилок. На сьогодні найпростіший олівець у магазині канцтоварів коштує 2 гривні, ластики – від 5 гривень, лінійки – від 8-ми. Ціни на пенали також можна знайти дуже різні – від найпростіших за 40 гривень до більш вишуканих за 250.

Шкільний щоденник – важлива річ для кожного школяра. Окрім першокласників, яким вони ще не потрібні – ані оцінок, ані домашнього завдання у першому класі ще немає. Вартість щоденників стартує від 25 гривень за найпростіший зразок, але, здебільшого, за таку ціну їх можна знайти лише в інтернет-магазинах.

Учням початкових класів потрібні зошити на 12 аркушів – такі коштують від 4-5 гривень за найпростіший (але якість його аркушів буде сумнівною). Зошит з білими аркушами та малюнком на обкладинці можна придбати за 8-10 гривень. Зошити на 48-60 аркушів обійдуться батькам старшокласників у 15-30 гривень, а на 96 – від 35 гривень. Так само, як і з ручками, зошити з яскравими, блискучими обкладинками коштують значно дорожче, аніж звичайні варіанти.

У молодших класах є уроки мистецтва та праці, для яких знадобиться цілий набір: кольорові олівці і фломастери, клей і ножиці, фарби і альбом, пластилін, кольорові папір та картон… І папка, в якій усе це приладдя буде зручно розміщене. Таке добро сумарно обійдеться українським родинам у, як мінімум, 300 гривень і вище.

Сумарний набір

Ціни у інтернет-магазинах канцтоварів зазвичай нижчі за їх офлайн-відповідники, і, плюс, онлайн завжди ширший асортимент. До того ж, на різних сайтах можна зручно порівняти ціни, обрати оптимальні варіанти та придбати все в одному місці, не витрачаючи зайвого часу на біганину.

Для наочності, я сформувала кошик з типовим приладдям для учнів молодших класів за середніми цінами в одному з популярних інтернет-магазинів. До нього увійшли щоденник, мінімальний набір зошитів, пенал з необхідним наповненням, обкладинки для підручників і зошитів, папка для праці – словом, повний стартовий набір учня початкових класів (без урахування вартості портфеля). Усе разом вийшло 635 гривень. Це приблизна сума, від якої можуть відштовхуватися батьки, збираючи своїх дітей до школи.

Для старших класів вартість буде меншою, адже, як мінімум, половину з цієї суми займає приладдя для уроків праці. І, звичайно, якщо у сім’ї двоє чи більше школярів, сума пропорційно збільшуватиметься.

Портфель та одяг

Окрема стаття витрат для батьків школярів – це ранець. Цього року він знадобиться лише дітям, які навчатимуться очно. Тут навряд чи вдасться сильно зекономити, адже портфель має бути дійсно якісним, ортопедичним – в противному випадку, дитині можуть потім відгукнутися болі в спині та викривлення хребта (підручники важкі, і їх доводиться носити щодня по кілька штук).

Експерти радять обирати одразу практичний довговічний портфель, який прослужить дитині кілька років. Також варто звернути увагу й на інші особливості хорошого ранця: він зазвичай має дихаючу ортопедичну спинку, нагрудні лямки та світловідбивні елементи – це важливо для школярів, які повертаються після другої зміни у темний час доби взимку.

Ціни на шкільні рюкзаки стартують від 900 гривень за найпростіші, тоді як якісні ортопедичні моделі коштують 1500 і більше.

Крім ранця і канцтоварів, перед школою батьки зазвичай оновлюють гардероб дітей. Сьогодні шкільна форма вже не є обов’язковою, а отже підійде і звичайний зручний одяг у більш-менш діловому стилі. Багато що може лишитися з минулого сезону, проте діти мають звичку виростати за літо, і оновити дещо все ж таки доведеться.

Стандартний набір для хлопчиків – сорочки (коштують в середньому від 400 гривень за одиницю), брюки та джинси (від 500), спортивний костюм (від 700), кросівки для фізкультури (від 500), светри і джемпери (від 400 гривень за штуку), черевики (від 500-та).

Для дівчат зазвичай обирають блузки (від 400 гривень), спідниці (від 350), сукні (від 500), туфлі (від 500), брюки (від 500), джемпери (від 400 гривень за один), а також спортивний костюм та кросівки (від 700 та 500 гривень відповідно).

Таким чином, за повний комплект зазначеного одягу та взуття (якщо взяти усіх товарів лише по одиниці) доведеться викласти від 3 тисяч гривень – і це тільки для однієї дитини.

При цьому, вказані ціни є середніми в інтернет-магазинах та онлайн-маркетплейсах. У дитячих офлайн-магазинах одягу для школи ціни, здебільшого, будуть вищими, і за одиницю одягу (блузку, спідницю, брюки) доведеться викласти, як мінімум, 500 гривень, за пару взуття – понад тисячу.

Простір для економії

Збори дитини "з нуля" – з новим портфелем, комплектом одягу, усіма необхідними канцтоварами – дійсно можуть нанести удар по родинному бюджету. Так, за нашими підрахунками, найскромніші такі закупи обійдуться у 5000 гривень! Минулого року мінімальна вартість аналогічних зборів була відчутно меншою – 3500 гривень.

Якщо школяр не один, то сума вийде взагалі непідйомною…

Але є чимало можливостей для економії. Інтернет-магазинів одягу безліч, на будь-який смак та бюджет, де за досить невеликі кошти можна пристойно одягнути дитину. Також популярності набирають спільноти у соцмережах, в яких люди об’єднуються, аби замовити товари за гуртовими цінами (за рахунок великих обсягів замовлення). Таким чином можна придбати той самий одяг чи взуття, але за цінами вдвічі, а то і втричі дешевшими, аніж в магазинах самотужки.

На гуртових сайтах можна за мінімальними цінами закупити необхідне шкільне приладдя з запасом одразу для кількох дітей у сім’ї (або об’єднавши зусилля із іншими батьками, друзями, сусідами), аби не повертатися до цього питання протягом року.

Багато офлайн-магазинів протягом літа розпродають минулорічний шкільний одяг – нам вдалося в липні закупитися товарами з хорошими знижками. Так само можна знайти вигідні пропозиції в онлайн-магазинах, головне – не відкладати все на останній момент, коли продавці викладають нові колекції за цінами, що "кусаються".

Не слід нехтувати і можливістю придбати вживаний одяг чи взуття, таких оголошень в інтернеті – безліч. Діти швидко виростають, і часто встигають вдягнути нові речі усього кілька разів, а батьки прагнуть звільнити шафи, продаючи зайвий одяг за безцінь. Також можна підключати до зборів родичів, у яких є діти старшого віку – вони із задоволенням позбудуться покладів речей, що давно стали малими.

Зібрати дитину до школи – не дешеве задоволення, двох і більше дітей – аж занадто дороге. Тому варто враховувати усі можливі способи економії, активно шукати знижки, якими чимало магазинів заохочують покупців, та не нехтувати допомогою родичів. Також, якщо одночасна купівля усього шкільного приладдя наносить удар сімейному бюджету, можна розтягнути покупки в часі, скористатись розстрочкою чи заздалегідь відкладати гроші, готуючись до неминучого 1 вересня.

Катерина Жирій