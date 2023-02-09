Економісти очікували на зростання інфляції до 10% за підсумками січня.

Німеччина, яка є найбільшою економікою єврозони, заявила про уповільнення інфляції у січні в порівнянні з минулим місяців.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на Федеральне статистичне агентство Німеччини, рівень інфляції знизився до 9,2% в січні з 9,6% в грудні.

Як йдеться в матеріалі, економісти очікували на зростання інфляції до 10% за підсумками січня.

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На Німеччину припадає близько чверті всіх цінових даних, що використовуються для розрахунку інфляції в Єврозоні.

Будь-яка зміна в показниках за січень може змінити уявлення про те, наскільки швидко знижується ціновий тиск в регіоні, і змінити очікування щодо того, коли Європейський центральний банк припинить підвищувати процентні ставки.

Визначення рівня німецької інфляції ускладнюється роллю державних субсидій, покликаних пом'якшити вплив підвищення цін на енергоносії на домогосподарства. У грудні країна сплатила рахунки за газ більшості німецьких домогосподарств. Це була одноразова виплата, відтак у січні споживчі рахунки за енергоносії знову зросли.

Єврозона і війна в Україні

1 серпня 2022 року в єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.

Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.

Станом на 24 січня 2023 року Єврозона повернулася до зростання.

30 січня 2023 року тало відомо про те, що найбільша економіка Єврозони в останньому кварталі 2022 року скоротилася на 0,2% порівняно з третім кварталом року.

Станом на 1 лютого 2023 року інфляція в Європі почала істотно знижуватися.

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