Німеччина, яка є найбільшою економікою єврозони, заявила про уповільнення інфляції у січні в порівнянні з минулим місяців.
Як повідомляє Financial Times з посиланням на Федеральне статистичне агентство Німеччини, рівень інфляції знизився до 9,2% в січні з 9,6% в грудні.
Як йдеться в матеріалі, економісти очікували на зростання інфляції до 10% за підсумками січня.
На Німеччину припадає близько чверті всіх цінових даних, що використовуються для розрахунку інфляції в Єврозоні.
Будь-яка зміна в показниках за січень може змінити уявлення про те, наскільки швидко знижується ціновий тиск в регіоні, і змінити очікування щодо того, коли Європейський центральний банк припинить підвищувати процентні ставки.
Визначення рівня німецької інфляції ускладнюється роллю державних субсидій, покликаних пом'якшити вплив підвищення цін на енергоносії на домогосподарства. У грудні країна сплатила рахунки за газ більшості німецьких домогосподарств. Це була одноразова виплата, відтак у січні споживчі рахунки за енергоносії знову зросли.
Єврозона і війна в Україні
1 серпня 2022 року в єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.
Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.
16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.
У жовтні рівень інфляції в єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.
Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.
Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.
Станом на 24 січня 2023 року Єврозона повернулася до зростання.
30 січня 2023 року тало відомо про те, що найбільша економіка Єврозони в останньому кварталі 2022 року скоротилася на 0,2% порівняно з третім кварталом року.
Станом на 1 лютого 2023 року інфляція в Європі почала істотно знижуватися.