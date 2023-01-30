Йдеться про Німеччину, валовий внутрішній продукт якої впав на 0,2% у четвертому кварталі 2022 року порівняно з третім кварталом.

Найбільша економіка Єврозони в останньому кварталі 2022 року скоротилася на 0,2% порівняно з третім кварталом року.

Як повідомляє Financial Times, йдеться про Німеччину, валовий внутрішній продукт якої впав на 0,2% у четвертому кварталі 2022 року порівняно з третім кварталом.

Такий результат є різким уповільненням в порівнянні з ростом на 0,5% в третьому кварталі минулого року.

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Як зазначається в матеріалі, економічне виробництво дещо знизилося в четвертому кварталі. Причиною цього є високі ціни на газ і високі ставки Європейського центробанку, що послаблює попит в країні.

У річному вимірі ВВП країни в четвертому кварталі виріс на 1,1% - повільніше, ніж +1,3%, яких очікували економісти.

За словами старшої європейської економістки Capital Economics Франциски Пальмас, німецька економіка, враховуючи підвищення процентних ставок і збереження високих цін, "в кращому випадку залишиться на рівні першої половини 2023 року, а після цього буде рости дуже повільно".

Війна в Україні і ситуація в єврозоні:

1 серпня 2022 року в Єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в Єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в єврозоні сповільнилася до 10%.

Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.

Станом на 24 січня 2023 року Єврозона повернулася до зростання.

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