У Мінфіні розробляють податок у розмірі 10% на купівлю валюти для імпорту всіх товарів та послуг.

Національний банк України виступив на підтримку запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит "Економічної правди".

"З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету", — зазначили там.

У регуляторі додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.

Напередодні заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що у Мінфіні розробляють податок у розмірі 10% на купівлю валюти для імпорту всіх товарів та послуг.

Експерти прогнозують падіння імпорту та збільшення обсягів контрабанди.

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