Пам’ятка для внутрішнього туриста. Що почім в Одесі

Море, сонце, пляж… Одеські береги заманюють неземною красою. І через закриті кордони українці на день Конституції масово поїхали до «Південної пальміри». Величезні затори на в’їзд до міста. Забиті вщерть нічні клуби… Ці кадри ще тиждень тому облетіли всю країну. На «довгі» вихідні українці «кинулися» в Одесу. Багато хто хвилювався, чи не «задеруть» ціни через такий ажіотаж? Та і чи не можна підхопити коронавірус у такому натовпі?

«Гроші» пройшли шлях звичайного туриста і крок за кроком дослідили, що пропонує Південна пальміра, у «яку копійку влетить» відпочинок, і чи дотримуються в місті карантинних вимог.

Одеський залізничний вокзал. Минулоріч тут ніде було яблуку впасти. А зараз, за кілька днів після свята, головні «ворота» Одеси майже порожні. Та і пляжі не переповнені… І місцеві мешканці, і місцеві готельєри запевняють, що туристів небагато. Ажіотаж минув. Ба більше: насправді «перлина біля моря» - у справжній туристичній кризі!

То, може, тут підняли ціни – аби компенсувати зменшення турпотоку? Перевіримо! Перш за все - шукаємо житло. Біля вокзалу, традиційно, купа бабусь. Обіцяють начебто недороге житло біля моря: «Зазвичай, 500, але для вас – всього за 450!». Наперебій заманюють пропозиціями. Конкуренція за клієнта – не на жарт: «Візьміть краще у мене. Будиночок біля моря – 350!».

Не повірите, але ціни цьогоріч навіть трохи… впали. Зараз у середньому тут просять від 200 до 600 за квартиру або будиночок. А от минулорічна інспекція «Грошей» показала – тоді хотіли від 600 до 900.

Найдешевше житло - це приватний сектор, до моря 1,5 км пішки, малесенька кімнатка. Ліжко, крихітний стіл, умивальник, телевізор, і... все. Звісно ж, без кондиціонера. Душ - спільний, на вулиці. І воду гріють від сонця. Дешево і сердито. Ціна – 200 гривень за добу. Або 1400 на тиждень.

Тут же є уже і окремий будиночок. Дві кімнати із кондиціонерами. Власна кухня, утім, старенька. Посуд, схоже, ще із 90-х. Душ окремий, але з поламаним краном та брудом. Ну, хоч гаряча вода є. Таке коштуватиме 350 гривень на день. Або 2450 на тиждень.

Начебто і не дуже дорого. Утім, господиня зізнається – вимушено збиває ціну. А от через місяць планує підняти. «В серпні може бути і 600, і 800», - каже вона.

А що ж з квартирами? Будинок навпроти залізничного вокзалу, майже центр Одеси. Невеличка студія із малесенькою кухнею, душем, кондиціонером. Нічого особливого, але, принаймні, не брудно та ремонт свіжий. Це обійдеться у 500 на день, або 3500 на тиждень.

Може тоді краще пошукати готелі? За словами експертки по готелям Маринелли, чи не найдешевший – за 450 гривень. Старий «радянський» корпус, пошарпані стіни. Туалет та душ - спільні. Маленька кімнатка із двома ліжками та кондиціонером. До пляжу та центру - кілька кілометрів. Умови, відверто, не люкс. Та вже на місці виявляється, що справжня ціна – 500! Співробітниця переплутала ціни, а відбулося підвищення…

Хай там як, навіть найдешевше житло в Одесі коштуватиме 1400-4200 на тиждень. І це ще ціни впали!

Виходить, тільки за скромне житло доведеться викласти ледь не половину середньої зарплати звичайного українця.

Якщо ж хочете відпочити «з шиком», пропозиція теж існує. Так, квартири на елітній Аркадії обійдуться у 1000-3000 грн на день. Плюс-мінус стільки «потягнуть» і хороші готелі. В центрі – до 2500 гривень.

За що ж такі гроші? Приміром, в одному з люксових номерів за 2200 – два поверхи, власна кухня та кілька кондиціонерів.

Тобто, за відпочинок у готелі зі сніданком готуйтеся викласти 7-21 тисячі на тиждень. А це вже майже як половина вартості туру «олінклюзів» у Туреччину чи Єгипет! Та «вловити» житло в Одесі все ж можна дешевше, ніж зазвичай.

З житлом розібралися, пора на море. Тут десятки пляжів на будь-який смак і гаманець. На дешевшому оренда шезлонгу обійдеться у 50 грн на день. А ціна пляжного «будиночку» із захистом від сонця - вже 500.

Улюблена пляжна розвага туристів - морські атракціони. «Туристів мало, тож ціни не підіймали. «Банан» у нас коштує 100 грн, чудова тема для всієї родини. Ось цей «Бетмен» більш екстремальний, вже 250 грн. А водний мотоцикл – 300 за 5 хвилин», - розповідає продавець розваг.

«Гроші» порівняли із минулим роком і, дійсно, ціни не виросли.

Після купання хочеться перекусити. Для цього - купа пляжних кафешок. Їжа – 150 грн з особи. Прохолодні напої – ще приблизно 100 на день.

А ось на елітних пляжах розгорнули цілі фудкорти. Навіси від сонця, акуратні столики із видом на море. І, звісно, – вищі ціни. Адміністратор одного з закладів розповідає, що середній чек – близько 300 гривень на одну особу.

За словами експерта по ресторанах Марка, всі заклади мали б захищати клієнтів від коронавірусу. Зокрема, на столах повинні бути антисептики, маски, одноразове меню… і небагато людей за столиками.

Але ми побачили, що на правила часто просто «плюють». Антисептики - лише подекуди. «В Одесі карантину немає, ви ж бачите, - каже один з відпочивальників. – Ніхто коронавірусу не боїться».

Поїсти не на пляжі, а у центрі, теж можна на будь-який гаманець. В дорожчому ресторані – чек від 300 гривень з людини. У простіших «їдальнях» - близько 150. Ціни цьогоріч не виросли, але й не впали.

Ну, а для любителів «шиканути» є елітні ресторани одразу на пляжах. Тут обмеження уже суворіші. На вході заміряють температуру, персонал - у масках. Хоча за столиком, подекуди, можна побачити і шестеро людей, хоча це заборонено. В таких закладах доведеться викласти 450 гривень з людини.

Тобто, якщо їсти у кафе та ресторанах, то дешевший варіант за триразове харчування - 450 на день, або 3150 на тиждень. Дорожчий - приблизно 900 на день і 6300 на тиждень.

Після купання час познайомитися поближче із Південною пальмірою і сходити на екскурсію. «Катаємо на електромобілі по місту, а гід все розповідає, показує», - зазивають нас скористатися цікавинкою.

Екскурсія коштуватиме від 200 до 300 гривень з людини. Найдешевша морська прогулянка – 100. Екстремальний швидкісний катер – вже дорожче… 200 гривень. Ну а для заможних є оренда цілої елітної яхти. Від 300 доларів.

Для любителів нічних розваг в Одесі справжній «клондайк». Мажорний пляж «Аркадія». Життя кипить. Танці просто неба, екстремальні атракціони і, звісно ж, суперелітні нічні клуби. Розваги тут - ледь не європейського рівня. Але й ціни кусаються. Поїсти менше, ніж на 500 гривень у хорошому ресторані навіть не очікуйте. Зате є кафешки та стрітфуди - тут вже десь на 150-200 гривень.

Атракціони - від 60 до 150 гривень. Напої - 50-200 гривень. Вхід до нічного клубу - від 200 до 600 гривень.

Величезний натовп відривається на повну. Вечірки тривають, попри заборону. Про карантин наче і забули. На вході - всього один антисептик. Та і тут точно більше однієї людини на 5 квадратних метрів, як вимагають правила.

Замовити столик тут коштує 600 гривень. А от у "мажорних" клубах - до 14 тисяч гривень. Тож гучно погуляти в Аркадії можна мінімально за 450. Ну, а серйозно – за кілька тисяч гривень.

Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що економне проживання, харчування та мінімальні розваги на двох обійдуться від 10 до 18 тисяч за тиждень. Дорожчий варіант – від 23 і до 37 тисяч. І це на початку липня! Пізніше ціни можуть знову вирости.

Андрій Засаднюк