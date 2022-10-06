Переважна більшість опитаних громадян пов'язують погіршення фінансового становища з військовою кризою.

Рівень доходів українців знизився з початку війни й половині українців не вистачає грошей до зарплати.

Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

"Велика частка громадян втратила роботу, інші отримують неповну заробітну плату. Негативних наслідків кризи на ринку праці не відчули лише п'ята частина працюючих громадян – 20,5% співробітників відзначили, що їх зарплата залишилася на довоєнному рівні та виплати відбуваються вчасно", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в нинішню кризу ринок праці увійшов в ослабленому стані після пандемічної кризи. Тоді також відбувалися скорочення працівників і зниження заробітних плат. Тобто і на початку цього року, а саме в січні, українці вже відзначали невдоволення рівнем заробітної плати.

Війна ще більше погіршила стан гаманців українців. Згідно з даними дослідження, зараз більш ніж половина громадян відчувають нестачу коштів. Щомісяця не вистачає грошей до зарплати 36% опитаних, ще 30% стикаються з нестачею коштів час від часу.

"Переважна більшість пов'язує погіршення фінансового становища з військовою кризою. 44% опитаних працівників відзначили те, що їм стало не вистачати грошей до зарплати відносно недавно, а саме з початку війни. Стали стикатися з нестачею коштів останній рік-півтора 18% українців. Є частина громадян, кому грошей до зарплати не вистачає постійно. Про таке явище розповіли 15% опитаних", - йдеться в повідомленні.

Аналітики відзначають, що скрутне фінансове становище змушує українців більше працювати. Велика частка опитаних або вже мають підробіток окрім основної роботи, або розглядають таку можливість протягом найближчих трьох місяців. 6,4% українців, крім основної роботи, мають додатковий підробіток. Третина опитаних (35%) абсолютно впевнені, що протягом найближчих трьох місяців будуть шукати підробіток. Швидше за все, будуть шукати додатковий заробіток 28,7% респондентів.

Опитування було проведено в серпні-вересні 2022 року. В опитуванні взяли участь 2600 українців, працівників компаній різних галузей у всіх регіонах України.

Робота під час війни:

21 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю під час війни. Зокрема, на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування закон передбачає надання статусу зареєстрованого безробітного без вимог, що застосовуються при звичайній процедурі, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які мають документів. Крім того, врегульовано питання надання статусу безробітного ВПО, у яких не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилося у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

У дослідженні наголошується, що відкриваються вакансії переважно на заміну співробітників, які поїхали, або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні професії під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% в порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких - у добувній промисловості та будівництві.

Станом на 12 червня 2022 року попит на Робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросло на 20% порівняно з попереднім місяцем.

У червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат.

Станом на 30 Червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні кількість вакансій зросла на 14%.

Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу. Станом на початок серпня, за даними Державного центру зайнятості, в Україні офіційно було зареєстровано 293 тисячі безробітних.

Станом на початок жовтня в Україні офіційно зареєстровано 260 тисяч безробітних.

За даними експертів, абсолютна більшість (98%) шукачів роботи в Україні стикаються з проблемами при працевлаштуванні під час війни. Українці незадоволені рівнем доходів, разом з тим дві третини опитаних заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку.

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