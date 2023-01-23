Витрати на будівництво і реконструкцію федеральних автодоріг в РФ скорочено в 2,5 рази.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну уряд країни-агресора відмовився від будівництва доріг, щоб поповнити військовий бюджет.

Як повідомляє російський "Коммерсантъ", п'ятирічний план було змінено з урахуванням" пріоритизації " об'єктів на підставі ухваленого закону про бюджет. Згідно з документом, витрати на будівництво і реконструкцію федеральних автодоріг в РФ скорочено в 2,5 рази — з 449 до 174 млрд рублів. Трансферти регіонам з Федерального дорожнього фонду зрізані на 14% - з 375 до 324 млрд рублів. Сукупні витрати за держпрограмою розвиток транспортної системи зменшені на 26% - з 1,653 до 1,229 трлн рублів.

Витрати на окупаційну армію при цьому збільшені майже 1,5 рази в порівнянні з законом про бюджет, ухваленим торік, — до 5 трлн рублів. Ще 4,2 трлн рублів уряд агресора витратить за статтею "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардіі та спецслужб.

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Зокрема, "під ніж" потрапили проект обходу Орєхово-Зуєво в Московській області, Південний обхід Краснодара. Повисли в повітрі друга кільцева дорога навколо Санкт-Петербурга (КАД-2) і траса "Меридіан", яка повинна була простягнутися від кордону Казахстану до Білорусії. Майже вчетверо - з 15,3 до 4 млрд рублів - урізано фінансування Південно-Західної хорди (Єкатеринбург-Самара-Краснодар), а роботи з поліпшення основних магістралей столичного регіону зовсім виключені з плану.

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