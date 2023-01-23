Сукупні обсяги російської нафти впали на 820 тис. барелів на день.

Російський експорт сирої нафти по морю скоротився після різкого зростання в попередні сім днів, що стало найменшим припливом у військову скарбницю Кремля відтоді, як Москва направила свої війська в Україну.

Як повідомляє Bloomberg, сукупні обсяги російської нафти впали на 820 тис. барелів на день, або на 22%, до 2,98 млн за тиждень, втративши більшу частину приросту попереднього тижня. Найбільше падіння було в потоках з тихоокеанських портів, з меншим зниженням експорту з Арктики і Чорного моря.

Потоки в Болгарію, в даний час єдиний Чорноморський ринок нафти в Росії, впали до найнижчого рівня з серпня, впавши до 125 000 барелів на день.

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Як йдеться в матеріалі, надходження в казну Кремля від експортних мит на сиру нафту різко скоротилися разом з падінням тижневих потоків. Переглянута формула, введена на початку 2023 року, вдвічі знизила ставки мита за барель, що в поєднанні з падінням потоків призвело до скорочення доходів до найнижчого рівня з довоєнних часів як в тижневому, так і в середньому за чотири тижні. Москва розглядає можливість зміни порядку розрахунку податків на нафту для збільшення доходів.

Війна в Україні та ситуція з нафтою:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня Туреччина закрила протоки для частини танкерів з російською нафтою.

9 грудня 2022 року США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго.

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