За підсумками 2022 року збитки перевищать 50 млрд руб.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну спостерігається падіння російської космічної галузі і її відставання від світових лідерів.

Як заявив глава "Роскосмосу" країни-агресора Юрій Борисов, за підсумками 2022 року збитки перевищать 50 млрд руб. і будуть на 60% більшими, ніж минулого року (31 млрд руб.), повідомляють російські "Відомості".

"З урахуванням ситуації, що склалася після 24 лютого, – відмови від ряду міжнародних контрактів, в тому числі з постачання двигунів, пускових послуг, – все посилилося", – розповів Борисов.

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Як йдеться в матеріалі, основні збитки пов'язані з неналежною організацією роботи підприємств, в тому числі з поганою організацією праці і кульгає дисципліною.

За нинішньої виробничої моделі Росія випускає всього 15 супутників на рік, в той час, як Китай вже зараз здатний виробляти понад 500 апаратів на рік.

Війна в Україні та крах Російської економіки:

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній. Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, так як запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія. 27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

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