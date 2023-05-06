Вимоги до доходу для трудових іммігрантів будуть підвищені з 1238 євро до 2534 євро на місяць.

Уряд Швеції ухвалив рішення про збільшення вдвічі вимог до зарплат трудових мігрантів.

Про це заявила міністр міграції Швеції Марія Малмер Стенергард, зазначивши, що таким чином уряд має намір покінчити з низьким рівнем оплати праці в країні, повідомляє Euractiv.

"Це важлива частина зміни парадигми, яку ми реалізуємо в сфері імміграції", - заявила міністр.

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Вимоги до доходу для трудових іммігрантів будуть підвищені з 13 000 шведських крон (1238 євро) на місяць до 26 560 шведських крон (2534 євро).

Робота в Швеції

У 2022 році Швецією було надано понад 24 000 дозволів на роботу порівняно з приблизно 9 000 дозволами на проживання для шукачів захисту.

Згідно з прогнозом міграційного агентства, в 2023 році очікується, що 100 тисяч іноземців звернуться за дозволом на роботу в Швеції.

Війна в Україні та позиція Швеції

19 листопада 2022 року міністр Резніков заявив, що Швеція має намір надати Україні дев'ятий пакет оборонної допомоги на суму 3 млрд шведських крон. Швеція також виділила гуманітарну допомогу на 760 млн шведських крон на допомогу в зимовий період. З цієї суми 560 млн шведських крон призначено для України, решта - для Молдови.

11 грудня 2022 року Швеція заявила про те, що надасть новий пакет допомоги для ЗСУ, який перевищує попередній на 50%.

У січні 2023 року Швеція заявила про те, що передасть Україні революційну зброю.

19 січня 2023 року Швеція оголосила про новий масштабний пакеті військової допомоги Україні.

Швеція заявила про те, що готова передати Україні матеріали для відновлення електропостачання.

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