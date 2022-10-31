Швеція погодила оновлену оборонну політику. В її рамках скандинавська держава буде "активніше" відправляти військову допомогу Україні для боротьби з російською агресією.
Про це розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю порталу Dagens Nyheter.
Чиновник повідомив, що провів двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Під час розмови Йонсон пообіцяв більш "активну" військову підтримку з боку офіційного Стокгольма. При цьому міністр оборони Швеції не уточнив, про яке саме озброєння йдеться.
Раніше депутат Мікаель Оскарссон з оборонного комітету парламенту скандинавської країни дав зрозуміти, що Україна може отримати два види техніки. Це переносні зенітні ракетні комплекси RBS 70, які мають чотири модернізації, і колісні самохідні артилерійські установки FH77BW L52 Archer. Шведські ЗМІ з посиланням на військових повідомляли, що Україні передадуть 12 згаданих САУ.
Допомога нашій країні в боротьбі з російською агресією — це один з пріоритетів Швеції у військовому плані поряд з інвестиціями в оборону держави і вступом до НАТО.
Поставки зброї в Україну від Швеції: основна інформація
- У вересні Резніков анонсував восьмий пакет військової допомоги від Швеції. Він включав "деякі важливі та цінні інструменти" для українських захисників. Точна інформація про поставки не розголошувалася.
- Попередній, сьомий пакет загальною вартістю 500 мільйонів шведських крон було надано в серпні. У нього точно увійшли артилерійські боєприпаси.
- Швеція також допустила можливість виробництва зброї для України. Однак про остаточне рішення з цього приводу публічно не повідомляли.