Скандинавська держава з високою часткою ймовірності передасть українським захисникам САУ FH77BW L52 Archer.

Швеція погодила оновлену оборонну політику. В її рамках скандинавська держава буде "активніше" відправляти військову допомогу Україні для боротьби з російською агресією.

Про це розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю порталу Dagens Nyheter.

Чиновник повідомив, що провів двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Під час розмови Йонсон пообіцяв більш "активну" військову підтримку з боку офіційного Стокгольма. При цьому міністр оборони Швеції не уточнив, про яке саме озброєння йдеться.

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Раніше депутат Мікаель Оскарссон з оборонного комітету парламенту скандинавської країни дав зрозуміти, що Україна може отримати два види техніки. Це переносні зенітні ракетні комплекси RBS 70, які мають чотири модернізації, і колісні самохідні артилерійські установки FH77BW L52 Archer. Шведські ЗМІ з посиланням на військових повідомляли, що Україні передадуть 12 згаданих САУ.

Допомога нашій країні в боротьбі з російською агресією — це один з пріоритетів Швеції у військовому плані поряд з інвестиціями в оборону держави і вступом до НАТО.

Поставки зброї в Україну від Швеції: основна інформація

У вересні Резніков анонсував восьмий пакет військової допомоги від Швеції. Він включав "деякі важливі та цінні інструменти" для українських захисників. Точна інформація про поставки не розголошувалася.

Попередній, сьомий пакет загальною вартістю 500 мільйонів шведських крон було надано в серпні. У нього точно увійшли артилерійські боєприпаси.

Швеція також допустила можливість виробництва зброї для України. Однак про остаточне рішення з цього приводу публічно не повідомляли.

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