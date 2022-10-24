Кошти будуть витрачені на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки.

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу і економіці продовжувати функціонувати.

Як повідомила прес-служба установи, про це під час візиту до Києва президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо домовилася з президентом України Володимиром Зеленським.

"З початку вторгнення в лютому ЄБРР виділив понад 1 мільярд євро і має намір потроїти цю цифру до кінця 2023 року. Його основна увага буде зосереджена на підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні залізниці, інфраструктури та фармацевтичної промисловості", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ЄБРР також інвестує в українські Електроенергетичні компанії, а також надав до 500 мільйонів євро підтримки ліквідності для основного постачальника газу країни. Також ведуться дискусії щодо збільшення фінансування термінових ремонтів електромереж та підтримки міської влади Києва, Львова та Дніпра. Інвестиції ЄБРР підтримуються донорами або гарантами з держав, включаючи США та інші країни ЄС і G7.

Допомога Україні під час війни:

19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро.

6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

У серпні 2022 року Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави та посилення стійкості-III.

1 жовтня стало відомо про те, що Світовий банк додатково виділить Україні 530 мільйонів доларів.

4 жовтня 2022 року стало відомо про те, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також 4 жовтня прес-служба Міністерства фінансів повідомила про те, що Україна отримає від Світового банку додаткове фінансування на 529,9 млн дол. для нагальних потреб.

Станом на 18 жовтня 2022 року Світовий банк мобілізував для України майже 13 млрд доларів екстреного фінансування, в тому числі та в зобов'язаннях і гарантіях донорів. З цієї суми 11 млрд доларів вже виділені в повному обсязі.

Також 18 жовтня в Україну надійшли 2 мільярди євро допомоги від ЄС.

Кабінет міністрів планує покривати дефіцит державного бюджету України в 2023 році за рахунок Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Проект державного бюджету України на 2023 рік передбачає, що щомісячний дефіцит становитиме понад 3 млрд доларів.

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