Нове фінансування піде на підтримку основних державних послуг.

Світовий банк оголосив, що уряд України отримав 500 млн доларів для вирішення негайних потреб, які виникли через вторгнення Росії до України.

Про це повідомила прес-служба Світового банку.

Зазначається, що це фінансування мобілізоване в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE). Він надає постійну підтримку уряду для забезпечення надання основних державних послуг зокрема у сферах охорони здоров’я, освіти, пенсійного забезпечення та соціального захисту.

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"Російське вторгнення продовжує завдавати величезних руйнувань по інфраструктурі України, включаючи мережі водопостачання, каналізації та електричні мережі. Це дедалі погіршує життя українського народу, адже зима наближається. Перераховане сьогодні нове фінансування піде на підтримку основних державних послуг. Ми твердо підтримуємо український народ у час, коли він стикається з цією безпрецедентною кризою", - сказав президент Групи Світового банку Девід Малпас.

Світовий банк і Україна

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Світовий банк мобілізував для України 13 млрд доларів екстреного фінансування, зокрема й у зобов’язаннях та гарантіях донорів. З цієї суми 11,4 млрд доларів вже виділені у повному обсязі.

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році майже удвічі - з 2,1% до 3,3%. В оновленому прогнозі також зазначається, що Світовий банк покращив прогноз цьогорічного падіння ВВП України - з 45,1% до 35%.

Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі попередив, що рівень бідності в Україні зросте в десятикратному розмірі, а напади Російської Федерації тільки ускладнюють економічну ситуацію. За його прогнозом, 25% населення України житимуть у бідності до кінця року, тоді як до війни їх було лише трохи більше ніж 2%. Банерджі вважає, що до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.

Міністр фінансів України Сергій Марченко обраний головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду на 2023 рік.

Фінансова допомога Україні

19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро. У серпні Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави та посилення стійкості-III.

4 жовтня 2022 року стало відомо про те, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

18 жовтня стало відомо, що до України надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. За словами голови Уряду, ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.

24 жовтня стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу і економіці продовжувати функціонувати. Кошти будуть витрачені на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль днями попередив, що українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо Євросоюз зупинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро. Україна використовує фіндопомогу від ЄС значною мірою для соціальних потреб людей і для реконструкції. Він наголосив, що допомога від ЄС Україні потрібна вже зараз.

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