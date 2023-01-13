Зараз Росія виділяє близько двох третин свого бюджету на оборону.

Не шкодуючи коштів на окупаційну армію, що воює проти України, президент країни-агресора Володимир Путін винагороджує найбільш нужденних росіян, збільшуючи виплати.

Як повідомляє Bloomberg, солдати, які воюють проти України отримують одноразову виплату в розмірі, що перевищує середній річний прожитковий мінімум в Росії.

Як зазначається в матеріалі, збільшення соціальних виплат збільшило доходи найбіднішого населення більш ніж вдвічі в порівнянні з рівнем інфляції. Зараз Росія виділяє близько двох третин свого бюджету на оборону.

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"Держава націлена на бідних і незаможних. Для середнього класу повідомлення звучить так:" До побачення, хлопці, ви самі по собі", - говорить фахівець з економіки регіонів Росії Московського держуніверситету Наталія Зубаревич.

Як йдеться в матеріалі, Кремль використовує витрати під час війни для "підтримки" найбідніших верств населення, відповідно кількість росіян, що живуть нижче прожиткового мінімуму, скорочується.

Цей підхід допоміг зменшити кількість людей, які живуть нижче офіційного прожиткового мінімуму, визначеного як дохід нижче приблизно 186 доларів на місяць, на 700 000 на рік, згідно з останніми статистичними даними за третій квартал.

За додатковими оцінками Bloomberg Economics, витрати на військовослужбовців, включаючи добровольців і мобілізованих, можуть скласти близько 1,1 трлн рублів на рік.

Це полегшення навряд чи компенсує загальне зубожіння Росії за майже рік після вторгнення. За даними державного опитування громадської думки, більше третини населення стали більше економити на їжі, при цьому реальні наявні доходи населення падають три квартали поспіль.

"Люди в цілому біднішають, але бідних стає менше", — сказав Євген Гонтмахер, економіст і колишній державний чиновник.

За словами Гонтмахера, наслідки війни настільки спустошили середній клас, що зараз він становить не більше 10% населення. Сотні тисяч, які мали кошти для виїзду з Росії, бігли двома хвилями, часто залишаючи майно та роботу.

Наприкінці грудня Путін розпорядився виплатити 5 мільйонів рублів сім'ям загиблих в Україні солдатів, яких вистачило б на покупку квартир у багатьох куточках Росії. Ветерани, які отримали каліцтво або травму, отримають по 3 мільйони рублів.

Як йдеться в матріалі, російська пропагандистська машина штампує рекламу, яка поширюється в соціальних мережах і на порталах з набору персоналу, рекламуючи контракти в армії як схему збагачення.

Війна в Україні та падіння російської економіки:

24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, найбагатші люди Росії в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

10 січня 2023 року Росія визнала рекордне зростання дефіциту держбюджету.

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