Путін доручив задіяти кошти великого бізнесу, щоб "профінансувати" анексовані регіони України.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну президент країни-агресора Володимир Путін зажадав підготувати спеціальну програму "розвитку" окупованих територій України на період до 2030 року.

Путін доручив задіяти кошти великого бізнесу, щоб "профінансувати" анексовані регіони України, зруйновані окупаційними військами, повідомляє російський "Інтерфакс".

Президент країни-агресора заявив, що програма "розвитку" окупованих українських територій, про "приєднання" яких РФ оголосила в листопаді, має бути готова до кінця першого кварталу.

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