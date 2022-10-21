На рахунки одержувачів грантів загалом уже перераховано майже 200 млн грн.

Уряд виділив понад 67 млн грн на мікрогранти для створення або розвитку бізнесу в рамках Державної програми "еРабота".

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

"Уряд виділив 67,6 млн грн на надання мікрогрантів українцям, які прагнуть відкрити власну справу або розширити свій бізнес. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 21 жовтня", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на сьогодні заяви на отримання грантів за різними програмами проекту "єРабота" подали понад 13 тисяч українців, близько 2 тисяч заяв визнано успішними. На рахунки одержувачів грантів загалом уже перераховано майже 200 млн грн. Програма "Власна справа" користується найбільшим попитом. За цією програмою можна отримати мікрогрант від 50 тис.до 250 тис. грн на старт або розширення бізнесу.

Війна в Україні та кредитування бізнесу:

18 березня 2022 року Уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.

21 червня прем'єр-міністр Денис Шмігаль оголосив про початок реалізації нового урядового проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Всі програми об'єднані під загальною назвою "єРабота".

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, урядова грантова програма "єРабота" дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць.

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

Рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.

1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгових кредитах для підприємців за час війни.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

27 вересня 2022 року США заявили про готовність кредитувати український бізнес.

11 жовтня 2022 року в Мінфіні розповіли, що відбувається з кредитуванням бізнесу під час війни.

У 2023 році урядова програма "єРабота" потребуватиме фінансування в розмірі не менше ніж 30 млрд грн, частину з яких планується направити з державного бюджету.

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