ВР унормовує виплати сім’ям зниклих представників служби цивільного захисту.

Верховна Рада України унормовує можливість грошових виплат родинам зниклих безвісти осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

За це рішення проголосували 335 народних депутатів. Йдеться про ухвалення в першому читанні проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб" (№9638).

Законопроектом, зокрема передбачається, що особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або захоплених заручниками, а також зниклих безвісти, зберігається грошове забезпечення.

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Сім’ям цих людей щомісячно виплачується грошове забезпечення у порядку та розмірах, встановлених урядом. Водночас це не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Серед іншого, законопроектом уточнюється порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток, а також порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських.

Так, у разі смерті (загибелі) поліцейського грошова компенсація за всі невикористані ним дні відпусток виплачується членам його сім’ї, а в разі їх відсутності такі кошти входять до складу спадщини. Та сама норма пропонується і для військовослужбовців.

Крім того, законопроектом передбачається удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Згідно з проектом закону, військовослужбовцям, які звільняються з військової служби за станом здоров’я чи за власним бажанням під час дії воєнного стану виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Інновації для військових

Раніше голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що ближчим часом парламентом планується розглянути законопроект, який, серед іншого, передбачає надання неоплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів працівникам, які приступають до роботи після звільнення з військової служби.

Також розглянути в парламенті планується законопроекти, спрямовані на спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, а також окремого статусу захисника і захисниці України.

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