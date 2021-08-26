Від двох до десяти тисяч. Чи можна зекономити, збираючи школяра до школи

Враховувати побажання дітей, користуватися онлайн сервісами для покупок, а також стоковими крамницями… Та головне – не поспішати. Такими секретами економної підготовки до нового навчального року з УНІАН поділилися мами школярів.

Збори до школи – неминуче зло, яке щороку очікує усіх батьків школярів. За даними аналітиків порталу OLX, цьогоріч придбати найнеобхідніші речі для школяра можна, в середньому, до 2,5 тис гривень. Зокрема шкільний гардероб для хлопчика цього року обійдеться, мінімум, у 1 450 грн, що на 7% дорожче за тогорічний показник. За ці кошти можна придбати: 2 сорочки по 150 грн, штани за 200 грн, туфлі за 300 грн, а також спортивний костюм з кросівками за 300 та 350 грн відповідно.

Одягнути школярку буде дещо дешевше, оскільки її комплект вартуватиме 1 410 грн. До мінімального дівочого гардероба входять: 2 блузки по 180 грн кожна, спідниця за 200 грн, туфлі вартістю 250 грн, спортивний костюм та кросівки по 300 грн. При цьому, торік такий комплект коштував всього на 10 грн менше.

Однак аналітики зазначають, що зекономити майже 50% можна, якщо купувати вживаний одяг. Тоді доведеться викласти за гардероб школяра 650 грн, а школярки - 750 грн. Втім, у досвідчених батьків школярів є й свої лайфхаки.

Знижки й закупи не в сезон

Чернігівчанка Ольга Кунтиш, мама 9-класниці Тетяни, зазвичай все до школи купує за необхідністю, а не перед 1 вересня, підлаштовується під знижки з розпродажів. Вона вважає, що найбільші витрати несуть батьки першокласників, а далі багато речей стають перехідними.

"Надаю перевагу якісним речам, тому дитина їх носить не один сезон. Рюкзак ми носимо три роки, взуття, правда, щосезону треба, але не все, деякого на пару сезонів вистачає. Одяг також – на декілька сезонів. До школи цьогоріч купуватиму лише канцелярію і кросівки, все обійдеться десь у 3 тисячі грн", - говорить Ольга.

Її головний лайфак не тільки для доньки: купувати літні речі наприкінці літа за знижками на наступний рік, зимові – наприкінці зими.

"Дуже виручають закордонні сайти і розпродажі. Часто навіть з доставкою це обходиться дешевше, ніж в Україні. До того ж, у нас – майже один розмір одягу, то ми з донькою обираємо речі, які могла б вдягти кожна з нас. Якщо не підійде мені, то підійде їй, і навпаки", - ділиться своїм досвідом мама дівчинки-підлітка.

Крім того, зараз старшокласники надають перевагу стилю "кежуал", у школі немає суворих вимог до форми, тож це значно полегшує вибір одягу.

"Мені здається, що саме словосполучення "зібрати дитину до школи" вже більше стосується першокласників. Зібрати дитину до школи – не є проблемним, більше "б’ють" по бюджету родини додаткові заняття, басейн. Моїй донці легко даються іноземні мови, тому вважаю за батьківський обов’язок надати їй всі можливості для вивчення, а до школи можна піти і в торішніх речах", - переконана Ольга Кунтиш.

Як допомагають економити пандемія та карантин

Людмила Буленок - мама 8-класника Артема - теж вважає, що витрати до школи учня середньої школи можна оптимізувати. Зокрема, в навчальному закладі форма для школярів не обов’язкова. Тому на одязі можна економити, особливо зараз, під час пандемії коронавірусу.

"Торік перед новим навчальним роком ми дістали речі, які вже носили, їх на вересень вистачило, а потім розпочався карантин і дистанційне навчання", - згадує жінка.

Вона переконана, що під час пандемії головне правило підготовки до школи – не поспішати.

"Вважаю, що перед 1 вересня варто придбати найнеобхідніше, а потім докуповувати за потребою. Адже знову може бути "дистанційка" і багато речей просто не будуть потрібними", - говорить Людмила Буленок.

Також її правила раціонального витрачання коштів перед новим навчальним роком – це стокові крамниці, в яких можна придбати якісні речі за доступною ціною, а також гуртові бази.

"Ми майже ніколи не купуємо канцелярію в роздріб у магазинах, робимо закупки на спеціальних складах. Якщо, приміром, купити упаковку зошитів, то її вистачить на довше й обійдеться вона значно дешевше", - розповідає мама школяра.

Крім цього, за її спостереженнями, традиційно ціни на товари для учнів зростають у серпні, коли йде ажіотаж перед новим навчальним роком, а у вересні-жовтні - "нормалізуються". Вона уточнила, що для придбання потрібних канцелярських товарів для Артема родина витратила, приблизно, 450 грн. Нічого з одягу до початку нового навчального року купувати не планують.

Мама ще однієї 8-микласниці Вероніки, Ірина Дейнеко, переконана, що для багатьох дітей саме гарна канцелярія – дуже важлива, тому на ній не варто економити. Якщо час дозволяє, можна замовити канцелярію з китайських сайтів.

"Вийде креативно, бо вибір дуже великий, недорого, але доведеться почекати від двох тижнів до декількох місяців", - зазначає вона.

Для мам-організаторів, які є в кожному класі, можна скористатися гуртовими магазинами канцелярії, в яких зі значною знижкою можна скупитися на увесь клас! На переконання пані Ірини, рюкзак варто обирати шкіряний, ортопедичний і місткий. Тоді він зможе слугувати не один сезон.

Щодо одягу, то жінка рекомендує купувати базовий одяг упродовж року та готуватися до сезону завчасно.

"Також дуже раджу онлайн-покупки. Якщо гарно виміряти розміри дитини та брати речі з великою кількістю відгуків, то розчарувань можна уникнути і при цьому гарно зекономити", - говорить вона.

Минулий коронавірусний рік призвів до того, що сайтів, на яких тепер можна придбати якісний одяг для школяра, є безліч.

"Вартість його я б радила обирати залежно від звичок дитини. Якщо вона полюбляє експериментувати і для неї важлива кількість, то можна купити більше, але недорогих речей. Якщо ж ваша дитина "звикає" до одягу і ходить "в одному й тому ж", купуйте фірмові, якісні речі, які будуть служити довго", - вважає Ірина Дейнеко.

Вона додає, що взуття для доньки купує в сезон, або наприкінці сезону під час знижок. Спортивний одяг та спортивне взуття - в брендових магазинах спортивного одягу під час знижок та розпродажів. Це дозволяє придбати якісні речі за доступними цінами.

"Головне – це завжди враховувати думку дитини та зробити 1 вересня дійсно святом", - переконана Ірина Дейнеко.

Цього року її родина планує витрати на підготовку доньки до школи приблизно 11 тис грн, з яких на 7 тис грн придбають новий одяг, а 2 тис грн підуть на канцтовари.

Наприклад, якщо робити закупи в Одесі, в тому числі на промринку "7-й кілометр", економити можна на опті. Зокрема, купуючи велику партію зошитів або авторучок. Та попри те, що на деякі речі продавці трохи знижують ціни, загалом вони кусаються, тож варто торгуватися. Крім того, що простіший, тим дешевший товар.

Мінімальна вартість одного зошита – близько 2 грн, але красивий (з прибамбасами) обійдеться дорожче у кілька разів. Вартість обкладинки для зошитів і книг – від 1 грн, мінімальна вартість щоденника – 30 грн, альбому для малювання – 13 грн, а набору лінійок – від 13 до 200 грн. Прості олівці коштуватимуть 60-100 гривень, а кольорові – до 600 грн. Близько 300 грн можуть коштувати акварельні фарби, але можна знайти й дешевше. На придбання фломастерів, гумок, пеналу потрібно витратити не одну сотню в національній валюті.

Не обійтися, ясна річ, без наплічника, бажано, якісного, щоб не довелося купувати новий через кілька тижнів. Вартуватиме ця покупка недешево – до 1 тис грн і більше (за добротний ортопедичний рюкзак).

Щодо одягу, то мінімальна вартість спіднички для дівчинки – 100 грн, сарафана – 130-150 грн, сукні й блузки – по 200 грн. Штани для хлопчика коштуватимуть від 150-200 грн, піджаки – і 200 грн, і понад тисячу.

У Європі – дешевше та якісніше

Мешканців прикордонних регіонів у підготовці дітей до школи часто виручають європейські сусіди. Вірніше, шопінг за кордоном, у Європі. Наприклад, жителі Закарпаття найчастіше їздять на закупки до Угорщини, особливо зараз, коли це одна з небагатьох країн, відкрита для вільного відвідування українцями.

Оксана Пийтер з Ужгорода вже практично підготувала своїх двох синів-школярів до початку нового навчального року.

"Ми зробили щеплення від коронавірусу і спокійно їздимо з чоловіком та дітьми в Угорщину – там полюбляємо відпочивати і водночас закуповуємо все необхідне, - розповідає жінка. - Ми не ходимо по дорогих магазинах, вистачає нам і традиційних "Теско" чи "Декатлон", щоб одягнути всю родину. Минулого року не могли вирватися, то мусили купувати все необхідне хлопцям до школи в Україні. І я відчула різницю в ціні на 30-40%. Навіть звичайний, найпростіший спортивний костюм у нас обійдеться щонайменше у 1200-1500 гривень, а у сусідів - відсотків на 30 менше. Кросівки так само, шкарпетки й майки взагалі беру упаковками, так вони практично за копійки виходять".

Також, за словами Оксани, набагато дешевше можна купити в Європі брендові речі – такі бере собі й чоловікові, часом і дітям (хоча останні швидко з обновок виростають, тож жінка вважає, що не варто витрачатися). До всього, можна піти в аутлети, яких в Угорщині вистачає. Там фірмові якісні речі можна купити дешевше, особливо, коли завершується сезон.

"Футболки недавно взяла в перерахунку на наші гроші - по 70 гривень за штуку, реглани – по 110 грн, штани спортивні – по 220 грн, а також купила хлопцям черевики, рюкзаки, канцтовари. Найближчий від нашого міста аутлет - "М3" поблизу міста Полгар. Він розташований на відстані десь 150 км від кордону, це недалеко. Часом їздимо під Відень, у місто аутлетів Пандорф. Один раз на сезон одягаємо всю родину. І якщо навіть врахувати дорогу, пальне, ночівлю у готелі – все одно чомусь виходить дешевше одягтися й взутися за кордоном, ніж в Україні! Я не розумію, чому у нас настільки все дорожче…", - каже пані Оксана.

Вона зазначила, що підготовка обох хлопців до нового навчального року обійшлася родині в межах 6 тисяч гривень. Мова про найнеобхідніше: по дві сорочки кожному з синів, спортивні костюми, реглани, кросівки, спідня білизна, нові ранці. А ось шкільну форму купуватиме в Україні. Це – штани синього кольору та піджаки.

Інша жителька Ужгорода, пані Тетяна, яка має трьох школярів, готується до нового навчального року одразу після завершення попереднього: "У нас популярний бізнес: дівчата у групах у вайбері чи телеграмі організовують спільні закупки з магазинів Європи. Вони ж слідкують за акціями, інформують про них, а потім я вже обираю річ, товар, оплачую його й чекаю на доставку. Так можна порівняно недорого підготувати дитину до школи. І що важливо, не треба одразу велику суму викладати, а можна потроху, протягом кількох місяців скуповувати необхідне..."

Чимало закарпатців готують дітей до школи під час поїздок на відпочинок.

"Завжди, коли їдемо в Хорватію чи Чорногорію влітку, стараємося так спланувати маршрут, щоб заїхати в гіпермаркети: можна виграти на різницях у ціні в Україні та Європі", – ділиться практичним досвідом жителька Мукачева пані Євгенія.

"Під час карантину було скрутно, бо не можна було нікуди їздити, а хочеться купити дітям не тільки дешевший одяг та взуття, а якісний", - додає вона.

В середньому, за словами батьків школярів, щоб зібрати дитину до школи, потрібно не менше 4 тис гривень. Але це – за доволі скромними розрахунками. Цифри умовні, витрати у всіх різняться. Все залежить від уподобань, фінансів, школи та віку дитини.

Ірина Синельник, Лариса Козова, Наталія Петерварі

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