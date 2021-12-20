Доходи банків зросли на 6%, а витрати скоротилися на 5%.

Українські банки в січні-листопаді 2021 року отримали 65,7 млрд грн чистої прибуток, що на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила прес-служба Національного банку.

Читайте такожЗ початку року прибуток держбанків скоротився на 72% - Мінфін

"65,7 млрд грн чистого прибутку отримали платоспроможні банки в січні-листопаді 2021 року, що на 52% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року – 43,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що доходи банків зросли на 6% в порівнянні з результатом 11 місяців 2020 року і склали 243,6 млрд грн. Разом з тим витрати зменшилися на 5% - до 177,8 млрд грн.

Як змінювався прибуток банків

За даними Міністерства фінансів, за підсумками 2020 року банки державного сектора України отримали прибуток у розмірі 23,1 млрд грн.

Українські банки в 2020 році отримали 41,3 мільярда гривень чистого прибутку, що на 29% менше, ніж у 2019 році, коли банківський сектор заробив 58,4 мільярда гривень.

Чистий прибуток українських банків за січень-лютий 2021 року знизилася на 59,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року і склала 6,491 мільярда гривень.

Чистий прибуток платоспроможних банків України в січні-жовтні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 47%, до 58,4 млрд грн.

Українські державні банки в січні-березні 2021 року сформували прибуток на 3,2 млрд грн, що на 72% менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Автор: Катерина Жирій