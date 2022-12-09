Реальний ВВП України в третьому кварталі скоротився на 30,8%.

Реальний ВВП України у третьому кварталі 2022 року суттєво скоротився порівняно з третім кварталом 2021 року.

Як зазначається в оперативній оцінці Державної служби статистики, реальний ВВП України в третьому кварталі скоротився на 30,8%.

У порівнянні з попереднім кварталом реальний ВВП виріс на 9% з урахуванням сезонного фактора.

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ВВП під час війни:

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року.

За даними Мінекономіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.

За даними Національного банку, економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

Проектом держбюджету на 2023 рік було передбачено зростання реального ВВП на 4,6%.

20 жовтня 2022 року Нацбанк змінив оцінку падіння ВВП.

28 жовтня 2022 року НБУ прогнозував, що ВВП України за результатами 2022 року скоротиться на 32%.

10 листопада 2022 року міністра економіки України Юлії Свириденко заявила про те, що ВВП України може впасти нижче прогнозованого рівня через відключення світла.

9 грудня 2022 року заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Україну чекає більше глибоке падіння ВВП України у поточному році, ніж раніше прогнозувалося.

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