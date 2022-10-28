При цьому наприкінці 2022 року інфляція прискориться до 30%.

Валовий внутрішній продукт Україна скоротиться за результатами 2022 року на 32%.

Про це йдеться в жовтневому інфляційному звіті Національного банку.

"У 2022 році інфляція прискориться до 30%, а економіка скоротиться на майже 32% через руйнівні наслідки повномасштабної війни РФ проти України. Разом з тим вже наступного року інфляція почне сповільнюватися, а економіка – рости помірними темпами", - йдеться в повідомленні.

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ВВП під час війни:

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року.

За даними Мінекономіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.

За даними Національного банку, економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

Проектом держбюджету на 2023 рік було передбачено зростання реального ВВП на 4,6%.

20 жовтня 2022 року Нацбанк змінив оцінку падіння ВВП.

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