У НБУ вважають, що слід очікувати на певне погіршення ситуації із зовнішньою торгівлею через втрату експортних потужностей і зростання потреб в імпорті.

На тлі повномасштабного російського вторгнення НБУ прогнозує більш глибоке падіння ВВП України у поточному році, ніж раніше прогнозувалося.

Як заявив на брифінгу заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, удари Росії по енергосистемі України, несуть в собі додатковий інфляційний тиск.

"Щодо ВВП в цьому році, скоріш за все, падіння буде трохи глибшим, ніж очікувалося в жовтневих прогнозах. На наступний рік навіть при нашому базовому, відносно оптимістичному сценарії зростання ВВП буде дуже млявим і набагато нижчим, ніж ті 4%, які ми допускали в жовтневому прогнозі", — заявив Ніколайчук.

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Заступник голови НБУ зазначив, що частково інфляцію буде стримувати падіння споживчого попиту. Також слід очікувати на певне погіршення ситуації із зовнішньою торгівлею через втрату експортних потужностей і зростання потреб в імпорті.

"Будемо стежити за ситуацією протягом найближчих тижнів, і вже в кінці січня в нашому новому оновленому прогнозі опублікуємо повний сценарій, який будемо вважати базовим, з урахуванням наслідків енергетичного терору та інших факторів", — резюмував Ніколайчук.

ВВП під час війни:

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року.

За даними Мінекономіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.

За даними Національного банку, Економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

Проектом держбюджету на 2023 рік було передбачено зростання реального ВВП на 4,6%.

20 жовтня 2022 року Нацбанк змінив оцінку падіння ВВП.

28 жовтня 2022 року НБУ прогнозував, що ВВП України за результатами 2022 року скоротиться на 32%.

10 листопада 2022 року міністра економіки України Юлії Свириденко заявила про те, що ВВП України може впасти нижче прогнозованого рівня через відключення світла.

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