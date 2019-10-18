Альона Бабак: Хаос починається з того, що в містах немає детальних та генеральних планів, а в ДАБІ процвітає корупція. Київ є яскравим прикладом того, що відбувається

Минуло вже майже два місяці, як Верховна Рада обрала новий склад уряду. Нове Міністерство розвитку громад і територій України, яке раніше називалося Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, очолила депутат VIII скликання від «Самопомочі» Альона Бабак. Про нові завдання відомства вона розповіла УНІАН.

Ваше призначення на посаду міністра розвитку громад і територій було досить несподіваним. Розкажіть, як це сталося?

Запропонували колеги з офісу президента. Вони знали, що я працюю в сфері житлово-комунального господарства досить давно. Мене викликали на співбесіду. Запитали, чи знаю тематику міністерства. Розповіла, що раніше працювала не лише в сфері ЖКГ, а й в сфері місцевого самоврядування. Тому з міністерством тісно контактувала. Ще запитали, що я хочу зробити на посаді міністра. Розповіла своє бачення роботи. Пройшов тиждень, і ми зустрілися знову. За цей час я все обміркувала. Зрозуміла, що готова працювати, адже бачила команду, яка формується.

Те, що ви з президентом з одного міста, збіг?

Це не збіг. Я знаю Зеленського досить давно.

До теперішньої посади ви були членом партії «Самопоміч». Ви вийшли з її лав?

Для мене важлива правильна інформація про те, які відносини з «Самопоміччю» у мене були і є. Я була членом парламентської фракції «Самопомочі» не як член партії. Така трапилась можливість. Завершила каденцію народного депутата я без переходу в ту чи іншу політичну силу. Крім того, я не балотувалася на минулих виборах. І мені приємно, що команда президента побачила в мені професіонала, а не політика, який перебігає з одної в іншу політичну силу.

Був випадок, коли ви намагалися скласти депутатські повноваження. Проте депутатський корпус не підтримав це рішення. З чим був пов'язаний такий крок?

Я не бачила себе як політика. Вважала, що, чим швидше вийду з політичного середовища, тим скоріше буду себе реалізовувати в професійній сфері. Але депутати моє рішення не підтримали. Прийняла це як факт, продовжила працювати. Не можу собі дозволити просто не ходити на роботу.

При попередньому уряді очолюване зараз вами відомство мало назву Міністерство регіонального розвитку та ЖКГ. Чому виникла ідея його перейменування на Міністерство розвитку громад і територій України?

Це не моя ідея. Таку зміну запропонувала команда прем’єр-міністра, яка сформувалася ще до мене. Я сама собі пояснила, чому так трапилось: діяльність нового уряду має бути людино-центричною, а не виходити з ідеї розвитку окремої галузі. Питання в тому, що людина має отримати від діяльності уряду.

Назва щось змінить, чи міністерство буде виконувати ті ж функції, що і раніше?

Функції практично ті ж самі, що були й раніше. Але ми розставили інші акценти. Це відображено в програмі діяльності уряду. Зокрема, це - житлова політика, якою в Україні довгий час ніхто не займався. Не зрозуміло, що робиться з існуючим житловим фондом, як йде допомога людям, які потребують житла, а також, як забезпечуватиметься соціальне житло. У програмі попереднього керівництва міністерства ці питання були закладені, однак вони не були пріоритетними. Також мало уваги приділялося проблемі створення комфортних умов для життя людей через систему просторового планування. Це стосується містобудівної документації, належного будівельно-архітектурного контролю.

Ваші попередники планували запустити ринок орендного житла. Чи плануєте реалізовувати цю ініціативу?

Закон про орендне житло має стати частиною реалізації концепції житлової політики. В чому є проблема з орендним житлом сьогодні? Здавати квартиру в оренду можна, але якщо говорити про багатоквартирний будинок, де всі приміщення будуть призначені для оренди, то таке зробити проблематично. Справа в тому, що законодавство не визначає багатоквартирний будинок як об’єкт права власності.

Коли я запитую у забудовників, чи є проблемою побудувати багатоповерхівку і оформити її на себе, то вони кажуть, що в теорії це - не проблема. Однак на практиці так зареєструвати будинок не можна. Щоб розв’язати це питання, достатньо прописати в законі, що багатоквартирний будинок може бути об’єктом права власності.

Інше питання: хто побудує будинок для здачі квартир виключно в оренду? У існуючих забудовників мало інтересу виходити на ринок здавання житла в оренду, або віддавати його в управління як об’єкт нерухомості. Причина в тому, що забудовники прагнуть швидкої окупності вкладених грошей. Для розвитку цього ринку можна вирішити технічну проблему шляхом внесення до закону одного абзацу. Проте, чи знайдуться охочі будувати будинки виключно для оренди?

Попереднє керівництво міністерства говорило про оновлення застарілого житла. Зокрема, планували дозволити реконструкцію «совкового» фонду при згоді принаймні 70 відсотків мешканців. Це можливо в найближчі роки?

У цьому питанні механізми повинні бути зважені. В першу чергу, з точки зору поваги до права власності людей. Вважаю, що не зовсім правильно направляти будинок на реконструкцію при згоді 70 відсотків мешканців. Має бути стовідсоткова згода.

Але ж така норма діє і зараз…

Так. Однак, немає замовника комплексної реконструкції щодо мікрорайонів. Якщо мешканці будинку приймуть рішення, що він йде на реконструкцію, то що відбудеться з сусідніми будинками? Наприклад, реконструкція п’ятиповерхової «хрущівки» буде передбачати добудову кількох поверхів. Це призведе до перенаселеності мікрорайону. Тому рішення з реконструкції повинно стикуватися з вимогами генплану і детальним планом територій. Також має бути замовник комплексної реконструкції. Але його, на даний момент, немає. Ба більше, не вирішене питання землі під будинком та поруч нього…

Тому одним з пріоритетів нашої роботи є закріплення за мешканцями будинку прибудинкової території. Це можна зробити шляхом зміни законодавства. На даний момент власність на землю оформлюється відповідним сертифікатом. У законі написали, що прибудинкова територія є спільною власністю власників квартир. Але такого сертифікату не існує. Тому це питання потрібно відпрацювати: як закріпити цю власність, хто за це має заплатити, який механізм податку на землю тощо.

Я так розумію, що це питання не близької перспективи…

Думаю, що в достатньо короткий термін напрацюємо текст проекту закону і подамо на розгляд у парламент.

Як плануєте боротися з хаотичною забудовою?

Хаос починається з того, що в містах немає детальних та генпланів. Крім того, в архбудконтролі (Держархбудінспекція, – УНІАН) процвітає корупція. За хабарі забудовники отримували витяги з кадастрів без визначення цільового призначення земель. Потім йшли у ДАБІ, яка казала: платіть гроші. Київ є яскравим прикладом хаосу через відсутність генерального плану.

Наше бачення наступне: нічого не буде будуватися, поки немає генерального і детального плану міста. Держава, через свої інструменти підтримки, такі як фонд регіонального розвитку, має контролювати це питання. Потрібно записати в правила держпідтримки: жодна копійка не йде в міста, які не мають планувальної документації. Це ми будемо робити через механізм використання коштів на підтримку місцевих самоврядувань у наступному році. Таким чином, спонукаємо всі громади мати сучасну містобудівну документацію. Немає жодної європейської країни, яка б дозволила щось будувати без неї.

Це дозволить позбавитися від недоброчесних забудовників?

Потрібно реформувати ДАБІ (Державна архітектурна-будівельна інспекція, – УНІАН). Це питання не лише кадрової зміни. Також, будемо переводити в автоматизовані режими окремі дозвільні процедури.

А хіба ДАБІ не почала впроваджувати електронні послуги?

Не повністю. Законопроект, який буде врегульовувати питання систематизації в ДАБІ шляхом створення єдиного реєстру, пройшов у парламенті лише перше читання. Але навіть після прийняття закону, щонайменше рік, реєстр буде формуватися. Це - величезне завдання.

Ще одне питання - як зробити більш ефективним нагляд за будівництвом. Величезна біда, коли інспектор приходить, а йому не відкривають двері. Це треба змінити.

Також важливий етап - введення будинку в експлуатацію. Вважаю, що це має відбуватися в синергії інспектора ДАБІ та комісії місцевої влади. Крім того, введення в експлуатацію має відбуватися за підписами представника ДАБІ та мера. До речі, так було раніше.

Які кроки плануєте для покращення будівельної галузі?

Будемо продовжувати узгоджувати будівельне законодавство з європейськими регламентами. До речі, вже прийнято закон про запровадження параметричного методу в державних будівельних нормативах. Перед нами ще стоїть задача переглянути державні будівельні норми - доповнити їх статтями, які дозволять застосовувати цей принцип.

Які плани щодо програм купівлі житла? Наприклад, Держмолодьжитло оперує невеликими сумами. Коли бачиш, скільки сімей отримує ці кредити, то розумієш: в масштабах країни це ніщо…

На сьогодні існує величезна кількість програм. У деяких держава компенсує тіло кредиту, в інших - частково відсотки, десь фінансується житло 50 на 50. Міністерство повинно виступити в ролі розробника бачення того, які фінансові інструменти мають бути уніфіковані для молодіжного кредитування, фінансової підтримки купівлі житла переселенцями тощо. Тому Держмолодьжитло буде трансформовано в певний інструмент. Ми проаналізуємо всі діючи механізми і запропонуємо універсальний.

Чим не влаштовують існуючі механізми?

Існують певні проблеми. Зокрема, люди через програму Держмолодьжитла стають інвесторами в будівництво, але це не працює. Держмолодьжитло фінансує певну кількість власників у тому чи іншому будинку. Але часто виявляється, що попит не сформувався. Наприклад, у будинку 400 квартир, з яких лише 50 продані. У зв’язку з цим будинок не добудовується, а люди не мають житла і починають страйкувати. Тому я попросила колег сформувати зміни до постанови Кабміну, щоб не дозволяти фінансувати житло, якщо об’єкт не введений в експлуатацію.

Тоді ж житло буде дорожче…

Дорожче всім нам, коли об’єкт роками стоїть не добудований. Людина повинна отримати вже повноцінне житло. Те, що відбувається зараз, не працює.

А будете збільшувати фінансування програм купівлі житла?

Обов’язково.

Олександр Куницький