Низка великих торговельних мереж зупинили закупівлі продукції Bonduelle.

Торгівельні мережі "Сільпо", VARUS, NOVUS та АТБ заявили про відмову продавати в своїх магазинах продукцію французького виробника Bonduelle, який передавав гуманітарну допомогу російським окупантам. Про це повідомили прес-служби компаній.

"Сільпо" зупинило усі заплановані закупівлі продукції Bonduelle і знімає продукцію з полиць. Додатково ми звернулися до головного офісу Bonduelle із запитом офіційно заперечити будь-яку взаємодію з російськими військовими", – розповіли УНІАН в прес-службі мережі.

Разом з тим мережа магазинів VARUS також знімає з продажів продукцію Bonduelle.

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"Мережа супермаркетів VARUS знімає з продажів продукцію Bonduelle. Таке рішення було прийнято компанією одразу 31 грудня через скандал із гуманітарною допомогою для російської армії. В той же день ми почали знімати продукцію з полиць наших супермаркетів. Проте, через великий обсяг товарів, ми не виключаємо можливі помилки або брак уваги", - зазначили в компанії.

NOVUS також долучився до цієї ініціативи. "З відомих причин ми прибираємо з полиць NOVUS товари Bonduelle та Greenfield. Що ж, відмова від бренду – привід ближче познайомитись з українськими виробниками, які виготовляють якісні і смачні продукти", - повідомили в мережі.

У мережі АТБ розповіли УНІАН, що їхня компанія допродає залишки продукції Bonduelle і припиняє її закупівлі.

"Те, що у нас зараз є на полицях магазинів від цього виробника, було закуплено ще раніше. Тобто ця продукція допродається, і на цьому наша співпраця з Bonduelle завершується", – зазначили в компанії.

Скандал через підтримку Bonduelle російських окупантів

Наприкінці 2022 року у російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що французький виробник заморожених та консервованих овочей Bonduelle підтримала війська РФ і передала їм гуманітарну допомогу та побажала "швидкої перемоги".

31 грудня 2022 року Bonduelle Group опублікувала офіційну заяву, у якій заперечила цю інформацію. Там назвали "фейком" фото з їхньою продукцією та цитати керівництва Bonduelle у Росії. Також французький виробник наголосив, що не відправляв і не доручав будь-якій третій стороні відправляти будь-які коробки з продуктами Bonduelle і вітальними листівками для російської армії.

При цьому, компанія продовжує свою діяльність на території цієї терористичної держави. "Bonduelle Group продовжує свою діяльність в Росії з єдиною метою забезпечити доступ населення до основних продуктів харчування в Росії і в сусідніх країнах", - йдеться в заяві.

Однак, 5 січня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло компанію Bonduelle до списку International War Sponsor (Міжнародних спонсорів війни), і закликало ввести санкції проти неї.

Всі компанії зі списку International War Sponsor включені в базу World-Check. Її використовують у світі для виявлення осіб і компаній з фінансовими, регуляторними чи репутаційними ризиками. Компанії зі списку офіційно отримують статус високоризикових і потрапляють під посилені перевірки з боку західних банків і фінустанов.

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