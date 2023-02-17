Вітчизняна філія компанії обурена діями їхніх "колег".

Сьогодні ЗМІ опублікували інформацію про допомогу російської філії "Ашану" армії окупанта. Український офіс цієї мережі гіпермаркетів звернувся до центрального керівництва компанії з вимогою надати пояснення щодо цього інциденту. У зверненні українське керівництво "Ашану" повідомляє тільки про часткову комунікацію.

"Ми шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки.

Ми терміново звернулись до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію", - повідомляє "Ашан Україна" на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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Відзначимо, що із журналістського розслідування стало відомо, що російська філія "Ашану" допомагає окупантам з постачанням товарів, а також співпрацює з ними щодо мобілізації власних співробітників.

Французьке керівництво "Ашану" на даний момент лише заявило, що вони поза політикою і не займаються підтримкою військовослужбовців. Натомість російський офіс жодних коментарів щодо інциденту не надав.

"Ашан": як розвивалися події компанії в Росії та Україні під час повномасштабної війни

У Франції ще у березні заявляли, що "Ашан" не планує іти з ринку РФ.

Згодом, у квітні, "Ашан" частково згорнув роботу в Росії. У тому числі холдинг заявив про відмову у інвестиціях.

За березень 2022-го року філія "Ашан Україна" втратила 50% товарообігу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, своєю чергою, закликав українців бойкотувати компанії, що працюють в Росії: Leroy Merlin, Decathlon і Auchan.

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