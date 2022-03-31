У 2020 році Leroy Merlin поповнила бюджет Росії податками на 335 мільйонів доларів.

Французька будівельна мережа Leroy Merlin відключила українських співробітників від усіх каналів корпоративної комунікації після прохання українців покинути російський ринок.

Про це пише DW.

Leroy Merlin відмовилась іти з Росії попри протести під своїм офісом у Франції з вимогою не фінансувати злочинний режим, який розв’язав проти України війну.

Українські співробітники звернулись до материнської компанії після того, як росіяни розбомбили філію Leroy Merlin у Києві, внаслідок чого загинули 8 працівників, зазначає DW.

У створеній онлайн-петиції українці просили французів переглянути своє рішення і негайно піти з російського ринку.

Проте Leroy Merlin не лише не відреагувала на їхні вимоги, а й відключила їх від корпоративних каналів комунікації і відібрала доступ до Facebook-сторінки "Леруа Мерлен Україна".

Магазин Leroy Merlin у Києві став мішенню для атаки росіян минулого тижня, коли окупанти розбомбили в центрі столиці ТРЦ у Подільському районі.

Тоді компанія принесла публічні співчуття загиблим працівникам.

У 2020 році Leroy Merlin поповнила бюджет Росії податками на 335 мільйонів доларів.

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