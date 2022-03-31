Французька будівельна мережа Leroy Merlin відключила українських співробітників від усіх каналів корпоративної комунікації після прохання українців покинути російський ринок.
Про це пише DW.
Leroy Merlin відмовилась іти з Росії попри протести під своїм офісом у Франції з вимогою не фінансувати злочинний режим, який розв’язав проти України війну.
Українські співробітники звернулись до материнської компанії після того, як росіяни розбомбили філію Leroy Merlin у Києві, внаслідок чого загинули 8 працівників, зазначає DW.
У створеній онлайн-петиції українці просили французів переглянути своє рішення і негайно піти з російського ринку.
Проте Leroy Merlin не лише не відреагувала на їхні вимоги, а й відключила їх від корпоративних каналів комунікації і відібрала доступ до Facebook-сторінки "Леруа Мерлен Україна".
Магазин Leroy Merlin у Києві став мішенню для атаки росіян минулого тижня, коли окупанти розбомбили в центрі столиці ТРЦ у Подільському районі.
Тоді компанія принесла публічні співчуття загиблим працівникам.
У 2020 році Leroy Merlin поповнила бюджет Росії податками на 335 мільйонів доларів.