У мережі заявили, що їхні російські магазини не надають ніякої допомоги нікому, крім цивільного населення.

Французька мережа супермаркетів "Ашан" заперечує, що під час війни постачала товари для російських військовослужбовців на територіях окупованих областей України.

"Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені в цьому звіті-розслідуванні, і їх інтерпретацію. Auchan Retail дуже здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування", - йдеться в звіті на сайті Auchan Retail.

У мережі підкреслили, що їхні російські магазини не надають ніякої допомоги нікому, крім цивільного населення, а також не причетні до будь-яких зборів для російської армії.

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Там запевняють, що у березні 2022 року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на збір допомоги для населення. Стверджується, що в переліку продуктів не було нічого, що могло б свідчити про те, що їх призначають для військових.

Спростовують і той факт, що на її території розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".

Скандал навколо компанії "Ашан": деталі

Auchan Holding - французька корпорація, що володіє великою мережею магазинів роздрібної торгівлі (в основному продуктових супермаркетів) у багатьох країнах світу.

У березні 2022 року компанія заявила, що не має наміру йти з російського ринку, як це вирішили зробити багато інших міжнародних брендів.

17 лютого 2023 року стало відомо, що російська філія компанії бере участь у зборі та постачанні продуктів харчування та предметів першої необхідності для російської армії. Український офіс цієї мережі гіпермаркетів звернувся до Центрального управління компанії з метою пояснення цього інциденту.

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