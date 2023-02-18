Французька мережа супермаркетів "Ашан" заперечує, що під час війни постачала товари для російських військовослужбовців на територіях окупованих областей України.
"Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені в цьому звіті-розслідуванні, і їх інтерпретацію. Auchan Retail дуже здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування", - йдеться в звіті на сайті Auchan Retail.
У мережі підкреслили, що їхні російські магазини не надають ніякої допомоги нікому, крім цивільного населення, а також не причетні до будь-яких зборів для російської армії.
Там запевняють, що у березні 2022 року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на збір допомоги для населення. Стверджується, що в переліку продуктів не було нічого, що могло б свідчити про те, що їх призначають для військових.
Спростовують і той факт, що на її території розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".
Скандал навколо компанії "Ашан": деталі
Auchan Holding - французька корпорація, що володіє великою мережею магазинів роздрібної торгівлі (в основному продуктових супермаркетів) у багатьох країнах світу.
У березні 2022 року компанія заявила, що не має наміру йти з російського ринку, як це вирішили зробити багато інших міжнародних брендів.
17 лютого 2023 року стало відомо, що російська філія компанії бере участь у зборі та постачанні продуктів харчування та предметів першої необхідності для російської армії. Український офіс цієї мережі гіпермаркетів звернувся до Центрального управління компанії з метою пояснення цього інциденту.