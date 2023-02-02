У 2021 році P&G сплатила до російського бюджету близько $5,2 млн у вигляді податків та інших виплат.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило американську транснаціональну корпорацію Procter & Gamble до списку міжнародних спонсорів війни.

Компанія продовжує працювати в Росії та сплачує там податки, які йдуть, зокрема, на війну проти України, повідомляє НАЗК.

"Незважаючи на війну, P&G не покинула ринок Росії. У РФ працюють два заводи P&G: завод з виробництва бритв Gillette в Санкт-Петербурзі і завод з виробництва туалетних засобів в Тульській області, що сприяє надходженню в російський бюджет і фінансуванню військових злочинів Росії", - йдеться в повідомленні.

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У НАЗК також додали, що в 2021 році P&G сплатила до російського бюджету близько $5,2 млн у вигляді податків та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тисяч росіян.

"Згідно з новим російським законодавством, залишаючись у Росії, P&G погоджується брати участь у процесі мобілізації, сприяти призову свого персоналу в армію та фінансувати їхню військову техніку", - повідомляють у НАЗК.

Іноземний бізнес в Росії

Як повідомляв УНІАН, у березні Procter & Gamble заявила, що припиняє нові капіталовкладення в Росії і рекламування. Після цього компанія підняла ціни на власні товари в РФ на 40%. Комбінат побутової хімії в Тульській області є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, випускаючи товари під брендами Ariel, Tide, "Міф", Tix, Ace, Lenor, Comet, Fairy, Mr.Proper та Pampers.

Загалом, корпорації Procter&Gamble належать такі дочірні підприємства та бренди: Gillette; Fairy; Tide; Ariel; Lenor; Mr. Proper; Pampers; Always; Head & Shoulders; Pantene; Old Spice; Hugo Boss; Max Factor та інші.

У цілому, у списку міжнародних спонсорів війни НАЗК наразі перебуває 13 компаній із восьми країн, серед яких: французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin ("Леруа Мерлен"); один із топових розробників банківського програмного забезпечення "ОупенУей Груп"; британська компанія з виробництва упакування та паперу Mondi; російський виробник програмного забезпечення для банкоматів, терміналів та іншого банківського обладнання eKassir та інші.

У січні 2023 року список поповнився французьким виробником заморожених і консервованих овочей Bonduelle. Компанія продовжує свою діяльність на території терористичної держави Росія.

Ба більше, наприкінці 2022 року Bonduelle втрапив у скандал з підтримкою армії РФ. Російська структура компанії передала окупаційним військам гуманітарну допомогу та побажала "швидкої перемоги". Після цього Bonduelle Group опублікувала офіційну заяву, у якій заперечила цю інформацію. Там назвали "фейком" фото з їхньою продукцією та цитати керівництва Bonduelle у Росії. Але низка великих українських торговельних мереж зупинили закупівлі продукції Bonduelle.

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