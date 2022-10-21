Щоб уникнути потрапляння на гачок аферистів, необхідно дотримуватися ряду рекомендацій

На тлі падіння ринку праці через війну частка пропозицій роботи від шахраїв збільшилася, вони виманюють гроші у громадян під різним приводом.

Про це повідомляє онлайн-сервіс з пошуку роботи Work.ua.

"У серпні Work.ua заблокував понад 500 вакансій від "шлюбних агентств" і стрімінгових майданчиків, в жовтні - близько 100 вакансій криптошахраїв. Хоч ці вакансії й зникли на Work.ua, але вони не зникли з інтернету. Їх все ще можна побачити на інших сайтах з пошуку роботи та в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що переважно портрет кандидата, на якого розраховує сумнівний роботодавець, і спосіб заманювання в мережі - схожі у всіх шахраїв, оскільки вони конкурують між собою і борються за увагу претендентів.

Для того, щоб уникнути потрапляння на гачок аферистів, необхідно дотримуватися ряду рекомендацій.

"Почитайте відгуки про компанію, знайдіть її сайт. Нікому не переводьте гроші. Нікому не надсилайте паспортні дані та код вашої банківської картки. Не реєструйтеся на невідомих сервісах і не проходьте верифікацію. Завжди вмикайте критичне мислення - якщо людина не надає ніякої інформації про компанію, найімовірніше, це шахрай", - відзначають в онлайн-сервісі з пошуку роботи Work.ua.

Робота під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилося у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні професії під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% в порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких - у добувній промисловості та будівництві.

Станом на 12 червня 2022 року попит на Робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросло на 20% порівняно з попереднім місяцем.

У червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат.

Станом на 30 червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні кількість вакансій зросла на 14%.

Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу.

За даними експертів, під час війни абсолютна більшість (98%) шукачів роботи в Україні стикаються з проблемами з працевлаштування. Українці незадоволені рівнем доходів, разом з тим дві третини опитаних заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку.

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