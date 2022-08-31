Найбільш щедрі на додаткові опції роботодавці ІТ-сфери.

Попри кризу на ринку праці через війну, деякі роботодавці продовжують заохочувати кандидатів і пропонують у вакансіях додаткові умови, які можуть привернути увагу до оголошення про роботу і мають підвищити лояльність співробітників до компанії.

Про це йдеться в дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

Відзначається, що найбільш щедрі на такі додаткові опції роботодавці ІТ-сфери: не вказані додаткові заохочення тільки у 17% актуальних вакансій цієї галузі.

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"У сфері інформаційних технологій найбільше вакансій з додатковими пільгами. "Плюшки", які мають заохотити кандидатів розглянути вакансію, вказані в 83% всіх вакансій у сфері. Перелік опцій стандартний для багатьох сфер. Найчастіше пропонують додаткове навчання (57%), перспективу кар'єрного зростання (43%), дружний колектив (42%)", - йдеться в дослідженні.

При цьому ІТ-сферу вигідно виділяє велика частка пропозицій роботи з можливістю отримати корпоративну психологічну допомогу (34%), наявність дисконтної програми (27%), фінансова допомога в складних життєвих ситуаціях (15%) і програма релокації (6%).

Що стосується сфери продажів, додаткові заохочення, які допомагають залучити кандидатів в штат, вказані в 46% вакансій сфери. Найчастіше українські компанії готові пропонувати професійне навчання (51% вакансій). Майже в половині (47%) випадків майбутнім співробітникам пропонують перспективи кар'єрного зростання. Бонуси і премії вказані тільки в кожній п'ятій вакансії серед тих, де пропонують додаткові заохочення. Однак цікавим є те, що у вакансіях цієї сфери зустрічаються допомога з житлом (6%), участь у корпоративних та соціальних заходах (13% та 4%), безкоштовне харчування (3%), корпоративний мобільний зв'язок (3%).

Здобувачі без досвіду роботи та студенти зустрічаються з високою конкуренцією на робоче місце, проте третина роботодавців (36%) готова пропонувати додаткові заохочувальні пільги.

"Перелік невеликий, на першому місці перспективи кар'єрного росту і додаткове навчання, такі умови пропонують в 55% вакансій з заохочувальними Умовами в цій сфері. У третині вакансій (32%) вказаний дружний колектив, як приваблива умова роботи. Чверть оголошень роботи акцентують увагу майбутніх співробітників на медичному страхуванні (26%) і можливих грошових бонусах і преміях (24%)", - повідомили в grc.ua.

Фахівці сфери транспорту і логістики входять до переліку найбільш затребуваних в Україні з часів пандемічної кризи. Роботодавці, які шукають водіїв, працівників складів і логістів, в пропозиціях роботи досить часто відзначають додаткові пільги для майбутніх співробітників. Заохочення вказані в 71% актуальних вакансій цієї професійної сфери. Перелік пропонованих пільг не відрізняється від інших сфер. Правда, додаткове навчання вказано тільки в 6% вакансій, а безкоштовне житло пропонують в 13% вакансій.

Робота під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилося у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

У дослідженні наголошується, що відкриваються вакансії переважно на заміну виїхали співробітників або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні професії під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% в порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких - у добувній промисловості та будівництві.

Станом на 12 червня 2022 року попит на Робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросло на 20% порівняно з попереднім місяцем.

У червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат.

Станом на 30 Червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні кількість вакансій зросла на 14%.

Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу.

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