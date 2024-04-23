Документ про продовження лібералізації торгівлі погодили у першому читанні.

Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС, пише "Укрінформ".

Зазначається, що рішення про продовження призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС з урахуванням захисних механізмі підтримали 428 депутатів. Проти проголосував 131 політик.

Текст документу потрапив на перше читання після того, як парламент та Рада ЄС досягли попередньої домовленості про лібералізації торгівлі до 5 червня 2025 року. Передбачається, що Єврокомісія може вживати швидких дій та запроваджувати будь-які заходи, які вона вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС.

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У рамках посилених захисних заходів, спрямованих на захист фермерів ЄС, екстрене гальмо може спрацьовувати для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме: м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, круп, кукурудзи та меду. Для порівняння будуть враховуватись дані другої половини 2021 року, а також період 2022-2023 років. Крім того, Комісія зобов'язується посилити моніторинг імпорту зернових, зокрема пшениці 2024 року.

Торговельний безвіз з ЄС

Україна отримала безмитний доступ на ринки ЄС у лютому 2022 року. Потім його дію продовжили ще на рік. На початку березня 2024 року євродепутати схвалили пропозицію продовжити вільну торгівлю до 5 червня 2025 року. Однак 14 березня депутати Європарламенту внесли поправки щодо посилення гарантій для фермерів ЄС.

Представники держав-членів ЄС підтвердили попередню угоду, досягнуту головуванням Ради та представниками Європейського парламенту, про продовження призупинення мит і квот на український експорт на початку квітня.

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