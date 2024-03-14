Депутати Європарламенту проголосували за внесення змін до пропозиції Єврокомісії, аби внести більш чутливі продукти й запровадити ширшу контрольну дату для розрахунку середніх обсягів.

Депутати Європарламенту схвалили продовження заходів лібералізації торгівлі для Молдови та внесли поправки до пропозиції щодо України щодо посилення гарантій для фермерів ЄС. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Євродепутати 347 голосами "за" вирішили внести зміни до пропозиції Єврокомісії щодо призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на один рік.

Вони посилили гарантії для фермерів ЄС на випадок зростання української продукції, мита та квоти для Молдови тимчасово призупинено ще на рік – до 5 червня 2025 року. Також розпочато переговори з Радою ЄС щодо продовження торговельної підтримки для України.

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У Європарламенті зауважують, що законодавство надає Єврокомісії повноваження вживати швидких і будь-яких необхідних заходів, якщо виникнуть значні збої на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт.

Депутати Європарламенту проголосували за внесення змін до пропозиції Єврокомісії, аби внести більш чутливі продукти й запровадити ширшу контрольну дату для розрахунку середніх обсягів.

"Лібералізаційні заходи залежать від поваги з боку України демократичних принципів, прав людини, верховенства права та її постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", - сказано у заяві.

Водночас євродепутати погодилися призупинити дію всіх мит на імпорт із Молдови ще на рік, оскільки ця країна покладається на українські транзитні маршрути для власного експорту, і по ній "також сильно вдарила" військова агресія росії проти України.

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Раніше Єврокомісія продовжила тимчасове призупинення імпортних мит і квот на українську аграрну продукцію, проте залишив за собою право відновити мита, якщо експорт птиці, яєць і цукру перевищить обсяги двох попередніх років.

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