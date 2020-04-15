"Велике будівництво доріг" в умовах карантину

Пандемія коронавірусу та пов’язані з нею карантинні заходи припали на самий розпал дорожнього будівництва в Україні. Не дивлячись на складну ситуацію, уряд та Верховна Рада пішли на сміливий крок - не урізати державні видатки на дороги. Тим самим, забезпечили набраний темп ремонтних робіт, які почалися ще наприкінці лютого відразу в 17 областях.

Влада планує у 2020 році відновити рекордну за часи незалежності України кількість доріг – понад шість тисяч кілометрів. Зокрема, більше, ніж чотири тисячі державного значення та дві з половиною тисячі місцевого значення. Для наочності масштабу, відстань від Києва до Одеси складає 484 км. Тобто 6,5 тисяч км - тринадцять таких відстаней. Це, без перебільшення, «наполеонівські» плани. Торік було відновлено всього дві тисяч кілометрів доріг, а в позаминулому році - 2,5 тисячі. І тоді був «ремонтний» рекорд!

Щоб реалізувати таке масштабне будівництво, уряд запланував виділити близько 113 млрд грн. Зібрати цю суму вирішили з кількох джерел. З Дорожнього фонду (окремої статті видатків в бюджеті) – понад 53 млрд грн, кредити від міжнародних фінансових організацій на суму 4,3 млрд грн, виділити частину коштів (а саме 35 млрд грн), які Україна отримала від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу, а також кредит в розмірі 19,3 млрд грн в українських банках.

Локомотив економіки

Пандемія коронавірусу і глобальна фінансова криза, поріг якої переступила й Україна, поставили ці плани під питання. Брак коштів змусив владу економити та різати видатки держбюджету на 2020 рік.

Спочатку Кабінет міністрів планував скоротити разом з пільгами, культурою, регіональним розвитком та іншими видатками, і фінансування дорожніх робіт. Проте пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив: дороги не чіпатимуть.

«У цей період системних викликів ми продовжуємо велике будівництво. Ремонт доріг не можна зупиняти. Це - локомотив для нашої економіки, який повинен рухати нас вперед, незалежно від обставин, які виникають навколо, і це - запорука економічного розвитку», - сказав прем’єр.

Не забарилося і підтвердження його слів: в оновленому проекті держбюджету, який був підтриманий Верховною Радою на початку тижня, повністю збережене фінансування будівництва і ремонту доріг в Україні.

Не став Кабмін в умовах пандемії коронавірусу відмовлятися й від планів залучення кредитів. «Укравтодору» дали зелене світло на 19 млрд грн позики під держгарантії. Такий крок, за словами прем'єр-міністра, дозволить побудувати і відремонтувати понад 100 доріг державного і місцевого значення.

Хоча в доцільності запозичень сумнівається екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, кредит планується взяти під 12,5 відсотків річних, що набагато дорожче в порівняння з кредитами міжнародних фінансових організацій, які надають кредити під один-два відсотки.

Крім того, екс-міністр вважає, що кредит на 19 млрд грн накладає велике навантаження на Дорожній фонд у 2021 році.

«Наступного року потрібно буде повернути відсотки та тіло кредиту за іншими позиками. Тобто близько восьми мільярдів гривень доведеться повертати з Дорожнього фонду наступного року», - зазначив він.

Головні ризики

Не до кінця зрозумілою залишається доля 35 млрд грн від Газпрому, які обіцяли направити на дороги. За словами Омеляна, цілком вірогідно, що ці гроші можуть піти на інші потреби.

«Не дивлячись на те, що гроші передбачені в зміненому бюджеті, але я не бачу тендерів або підготовчих робіт по них», - зазначив він.

Цікаво, що такий розвиток подій не виключає і керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков.

«Скажу відверто, у нас є різні сценарії. Якщо ми не отримаємо 35 млрд грн, то ми залучимо гроші під державні гарантії. До речі, зміни до бюджетного кодексу 2020 року знімають обмеження для нас щодо залучення кредитів», - сказав Кубраков, який очолив «Укравтодор» у листопаді 2019 року.

Ще однією загрозою для відновлення доріг, окрім фінансування, можуть стати перебої з поставками необхідних для будівництва матеріалів. За словами директора програми «Інфраструктура» Українського інституту майбутнього Володимира Шульмейстера, в умовах пандемії підрядним компаніям слід подумати над диверсифікацією постачальників будівельних матеріалів.

«Я не думаю, що серед будівельників буде масова захворюваність. А от з поставками ризики значні. Є ймовірність перебоїв поставок, коли підрядна компанія не зможе купити щебінь, цемент, пісок, бітум. Підрядникам, які виграють тендери, необхідно думати над забезпеченням запасних варіантів поставок», - вважає він.

Найбільш критичним ресурсом для дорожників є бітум. Річ у тім, що Україна імпортує близько 80 відсотків цього ключового для дорожнього будівництва ресурсу. Тому закриття кордонів для вантажних перевезень може спровокувати його дефіцит.

В Україні наразі перебоїв немає, але все може змінитися, якщо ситуація з пандемією буде погіршуватися. Хоча вже зараз «Укравтодор» констатує певні ускладнення.

«Проектів додається, і все важче доставляти бітум та щебінь. Також ми працюємо з «Укрзалізницею» і координуємо логістику», - зазначив Кубраков.

Ще одна не менш значуща загроза для відновлення доріг – корупція. За словами Шульмейстера, існує ризик недофінансування через «відкати». «Мотивація величезна, особлива враховуючи розмір «відкатів»», - вважає він.

Старт будівництва

Попри всі загрози, відновлення українських доріг триває. За словами Кубракова, на сьогодні роботи вже йдуть більш як на 150 об'єктах у 22 областях.

«Будівництво розпочалось приблизно на сорока відсотках проектів, які заплановано на цей рік», - уточнив Кубраков.

Серед найбільш знакових, які вже будуються або розпочинають будуватись, траса Василівка-Бердянськ.

«Там вже будівництво повним ходом відбувається, деякі ділянки навіть вже здаються в експлуатацію», - пояснив Кубраков.

Він запевнив, що дорога буде відкрита до початку туристичного сезону, який має розпочатися після закінчення карантину.

Ще одним масштабним проектом є траса Дніпро-Решетилівка та декілька ділянок дороги до Станиці Луганської загальною протяжністю 123 км.

«Вже розпочався офіційний старт будівництва цієї дороги. За планом, десь в середині липня вона буде завершена повністю», - очікує керівник «Укравтодору».

Зважаючи на загрози пандемії, за словами Кубракова, підрядні організації попросили залишитись вдома людей похилого віку, а на будівельних майданчиках були введені посилені профілактичні заходи.

Однак через пандемію і карантин є проблеми в іноземних підрядників, які будують українські дороги.

«Досить проблемно завозити співробітників та обладнання. Це робиться в ручному режимі. Деякі компанії замовляють спецрейси. Але люди повинні бути два тижні на обсервації. Це додає проблем», - зауважив він.

Попри складнощі, відновлення доріг в Україні триває. В той час, як майже вся країна завмерла через карантин, будівництво мережі доріг може не тільки зробити комфортними подорожі автомобільним транспортом, а ще й допомогти економіці подолати кризу. Головне – забезпечити фінансування та мінімізувати корупцію.

Олександр Куницький