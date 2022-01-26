Пасажирів просять перевіряти статус свого рейсу перед поїздкою в аеропорт.

Сьогодні в аеропорту Стамбула до 13:00 заплановано 131 рейс на виліт і приліт.

Про це повідомив гендиректор авіакомпанії Turkish Airlines Білал Екші, передає Анадолу. За його словами, в аеропорту почали поступово виконуватися рейси.

"З 07:00 до 13:00 (приліт і виліт) запланований 131 рейс. Будь ласка, перед прибуттям в аеропорт перевірте статус вашого рейсу на нашому веб-сайті", - закликав Екші.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що українських громадян, які не змогли вилетіти зі Стамбула через негоду, розмістили в готелях і забезпечили харчуванням.

25 січня в аеропорту Стамбула через сильний снігопад було скасовано низку рейсів, у тому числі і в Україну. Літаки в стамбульському аеропорту простоювали тоді більше 20 годин. Снігом засипало злітно-посадкові смуги, а під товщею снігу обвалився дах одного з ангарів.