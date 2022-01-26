В аеропорту Стамбула через сильний снігопад скасували авіарейси в Україну.

Українських громадян, які не змогли вилетіти зі Стамбулу через негоду, розмістили у готелях.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у мікроблозі Twitter.

"Завдяки роботі консулів українці, які застрягли в Стамбулі через негоду, були розміщені в готелях та забезпечені харчуванням. Взаємодіємо із турецькою стороною, аби якнайшвидше запустити скасовані авіарейси і повернути наших громадян додому", - повідомив речник.

Читайте також"Такий снігопад я побачив вперше": українець розповів про сніговий шторм в Афінах (фоторепортаж)Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Стамбула через сильний снігопад скасовано авіарейси в Україну. Місцеві ЗМІ показали, як виглядає засніжений аеропорт, де понад 20 годин простоюють літаки. На кадрах можна побачити товстий сніговий покрив і навіть сніговиків.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Twitter, дипломати взаємодіють з адміністрацією та авіаперевізниками, аби забезпечити нагальні потреби пасажирів та якнайшвидше відновлення рейсів.

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