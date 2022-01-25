Авіакомпанія Turkish Airlines скасовує рейси через сильний снігопад в регіоні.
Про це повідомили в службі оперативного оповіщення компанії HelpDesk.
Через несприятливі погодні умови в Стамбулі робота Turkish Airlines була порушена.
Згідно з останнім повідомленням, за рішенням влади виконання рейсів зі Стамбула можливе, але в "обмеженій кількості" через підготовлену смугу.
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Напередодні компанія призупинила виліт літаків до 4 години ранку, пізніше - до 13 години за місцевим часом. Після оголосили про скасування всіх рейсів і в Стамбул, і з нього.
"Наші рейси скасовані відповідно до рішення місцевої влади про обмеження польотів", - йдеться в повідомленні.
Перевірити поточний статус рейсів, що вилітають з аеропортів Стамбула, включно з аеропортом Стамбул-Сабіха Гекчен, можна на сайті компанії.
Місцеві ЗМІ показали, як виглядає засніжений аеропорт, де понад 20 годин простоюють літаки. На кадрах можна побачити товстий сніговий покрив і навіть сніговиків.
⏱️11.27| This is latest situation at Istanbul Airport, which has been in a heavy snowstorm since yesterday afternoon.@AeronewsGlobal@airplusnews@jonostrower@HofmannAviation@AirlineFlyer@jetcitystarpic.twitter.com/JNihV9Yxqf— HavaSosyalMedya® (@HavaSosyalMedya) January 25, 2022
⏱️16.08|🇪🇬🇺🇦🇹🇳🇶🇦 25 saattir İstanbul'da bekleyen yabancı havayolu şirketi uçakları. Bu durum söz konusu şirketlere de para kaybettirdi.@qatarairways@tunisair_info@EGYPTAIRpic.twitter.com/Y9dCXhXgCG— HavaSosyalMedya® (@HavaSosyalMedya) January 25, 2022
Зазначимо, з минулого тижня в багатьох частинах Туреччини пройшов сильний снігопад, який порушив рух транспорту. Робота базового аеропорту була заблокована і днем раніше.
Нагадаємо, через сильний снігопад були зупинені деякі поромні сполучення Стамбула і закриті дороги.