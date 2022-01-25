Turkish Airlines скасовує рейси.

Авіакомпанія Turkish Airlines скасовує рейси через сильний снігопад в регіоні.

Про це повідомили в службі оперативного оповіщення компанії HelpDesk.

Через несприятливі погодні умови в Стамбулі робота Turkish Airlines була порушена.

Згідно з останнім повідомленням, за рішенням влади виконання рейсів зі Стамбула можливе, але в "обмеженій кількості" через підготовлену смугу.

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Напередодні компанія призупинила виліт літаків до 4 години ранку, пізніше - до 13 години за місцевим часом. Після оголосили про скасування всіх рейсів і в Стамбул, і з нього.

"Наші рейси скасовані відповідно до рішення місцевої влади про обмеження польотів", - йдеться в повідомленні.

Перевірити поточний статус рейсів, що вилітають з аеропортів Стамбула, включно з аеропортом Стамбул-Сабіха Гекчен, можна на сайті компанії.

Місцеві ЗМІ показали, як виглядає засніжений аеропорт, де понад 20 годин простоюють літаки. На кадрах можна побачити товстий сніговий покрив і навіть сніговиків.

Зазначимо, з минулого тижня в багатьох частинах Туреччини пройшов сильний снігопад, який порушив рух транспорту. Робота базового аеропорту була заблокована і днем раніше.

Нагадаємо, через сильний снігопад були зупинені деякі поромні сполучення Стамбула і закриті дороги.

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