Дешеві авто з Кореї. Як купити машину в Азії та не потрапити в халепу

Карантинні обмеження через COVID-19, подекуди з зупинкою громадського транспорту, створили неабиякий попит на власне авто. Українці, які вже навчилися возити "бляхи" з Європи і навіть з Америки, тепер відкривають для себе ще один ринок – корейський. Але чи можна придбати легальну і недорогу машину та не втрапити в халепу?

Сотні автівок на будь-який смак щодня "пускають з молотка" за просто смішні гроші. Чотири, три, навіть дві тисячі доларів за пристойні моделі "на ходу". Це аукціон у Південній Кореї. "Залізні коні" тут в рази дешевші, ніж в Україні. Відтак сотні вживаних "корейців" щотижня прибувають до порту Одеси.

"За сім тисяч доларів ви будете мати авто 2016 року, повністю розмитнене, на українських номерах", - розповідає "Грошам" керівник компанії-імпортера авто Олексій Первак.

Киянин Ігор Ясницький "наважився" купити саме таку корейську "Хюндай сонату". Розповідає "Грошам", що машина супер, а найбільше привабила ціна – 8900 доларів. Адже "Сонати" цього ж року в Україні коштують від 10,5 до 12 тисяч доларів.

"Економія була того варта", - каже Ігор про процедуру придбання машини з Кореї.

Головний козир "кореянок" - три літери на моторі - LPI, liquid propan injection. Тобто цей двигун - одразу з заводським газовим обладнанням. Відтак, значно надійнішим. Бензинового бака тут немає взагалі. Натомість – величезний балон.

"Витрати десь 7-10 літрів на 100 кілометрів", - розповідає "Грошам" Ігор, який тішиться економії пального.

Та обійтися "корейці" можуть ще дешевше, ніж йому - на 3-4 тисячі зелених. Помаранчеві "Хюндаї" 2016 року вартують 8800 доларів, буває й менше. Пятирічну автівку "на ходу" за такі гроші в Україні – годі й шукати. На відомих сайтах автооголошень такі ж коштуватимуть від 12,5 до 14 тисяч доларів.

Ще один плюс "корейців" - на відміну від популярних "американців", корейські "залізні коні" зазвичай приганяють не битими. Тож помаранчеві автівки заполоняють українські дороги.

Але у цих доступних та справних авто все ж є недолік. Як розповів "Грошам" Олексій Первак, помаранчевий - фірмовий колір корейських муніципальних таксі. А в таксі, звісно, пробіги зовсім не дитячі. Зокрема, за словами Олексія, є авто з пробігом в 600-700 тисяч кілометрів.

Комплектація - теж не люкс. Тут все ж розрахунок на комфорт для пасажира, а не для водія. Втім і салон буде досить "втомленим".

Але низька ціна компенсує недоліки. А добросовісні продавці прямо говорять про "таксішне" минуле автівки.

Та, на жаль, не всі продавці порядні. Тому варто бути готовим, що вам можуть "впарити" конячку з величезним пробігом під виглядом ледь не новенької.

"Коли авто знято з реєстрації, підготовлено на експорт і знаходиться у нейтральній зоні в порту, там можуть "підкрутити" пробіги", - розповідає Олексій Первак.

Відтак експерти радять не вірити казочкам про 60-80 тисяч пробігу "корейців". І уважно придивлятися до салону. Зокрема, перевірте, чи не продавлені пасажирські сидіння. Адже, за словами Олексія, на великому пробігові сидіння вже починають лопатись.

Але не кожен "кореєць" - таксі. Чи можна докинути кілька тисяч та взяти вже кращу "приватну" автівку? Легко. Наприклад, "Кіа К7" 2016 року з люксовою комплектацією, яку в Україні знайти важко, коштуватиме одинадцять тисяч доларів.

Та варто пам’ятати, що, аби зекономити та не втрапити у халепу, доведеться добре попрацювати.

Як пригнати дешеву "кореянку"? Замовляють автівки на спеціальних корейських сайтах. За словами керівника відділення компанії-імпортера авто Артура Брожка, там можна бачити повні параметри авто, і знайти дуже вигідні варіанти. Навіть за 3-4 тисячі доларів. Втім, можна потрапити і на "биток".

"Це можна побачити, якщо у машини була заміна багатьох деталей", - розповідає Артур.

Відтак доведеться доплатити за перевірку на місці. Приблизно за 100 доларів машину знімуть на відео, перевірять фарбу товщинометром та стан салону. Але… не більше. Точно перевірити, чи не "вбитий" двигун або ходова, таким чином не вийде. Ще близько сотні "зелених" доведеться заплатити за оформлення покупки. Далі вашу "ластівочку" везуть в порт – готуйтеся викласти ще двісті.

І чекайте від кількох тижнів до кількох місяців, поки вона допливе в Україну. Коштує, ну, щонайменше тисячу доларів.

Далі – доставка на митницю та послуги брокера. Ще від п’ятсот до тисячі доларів.

На кілька тисяч потягне і розмитнення, сертифікація та постановка на облік.

Ну, і послуги посередників обійдуться щонайменше у 500, а то і тисячу доларів.

Але й попри все це, корейська машина все одно буде дешевшою за ті, що пропонує ринок в Україні.

Та в бочці "меду" таки є ложка "дьогтю". Точніше – газу. Заводське корейське ГБО розраховане тільки на якісне пальне. Ігор розповідає "Грошам", як уже потрапляв у халепу. Адже з автогазом в Україні проблеми. І ноунейм пальне "кореєць" сприйматиме як помилку – сповіщатиме про доволі низький тиск.

"Гроші" уже проводили незалежну експертизу якості автогазу. Виявили – хороше пальне ще треба пошукати. А ремонтувати корейське ГБО – дорожче. За словами експертів, близько 100 доларів коштує навіть звичайне техобслуговування.

Тож, зекономивши на корейській автівці, економити на пальному точно не варто.

Утім, можна обрати й традиційні дизельні чи бензинові мотори. Наприклад, якщо не жаліти грошей, можна взяти й "Хюндай Тюксон" 2016 року, дизель, передній привід, за майже 20 тисяч.

Головна перевага дорогих корейців – кращі комплектації. "Це виробництво для внутрішнього ринку. Вони категорично відрізняються від тих машин, які поставляються нам", - розповідає "Грошам" Артур Брожко.

Та є ризик, що з омріяною дешевою автівкою доведеться… розпрощатися. І навіть "влетіти" на кримінальну справу. А все - через корупцію на митниці.

Уявімо: авто в Кореї ви купили за 5 тисяч доларів. Маєте заплатити близько 2 тисяч податків. І в ділків є спокуса вартість занизити. Перевірити вартість новенької авто чи "битка" з США можна легко – все фіксується в інтернеті. А от з корейськими важче, тому є простір для махінацій.

"Ця схема дає можливість отримувати її організаторам десь за мільйон доларів кешу на місяць", - розповідає "Грошам" президент асоціації міжнародних експедиторів Віктор Берестенко.

За його словами, не чисті на руку митники й посередники охоче занижують вартість "корейців". І держскарбниця втрачає мільйони доларів. А новий власник авто може взагалі залишитись без машини.

"За півроку після покупки авто може бути якась перевірка, якщо ви на неї потрапите і виявиться, що ваша машина придбана за заниженою вартістю, заводять кримінальну справу, а автівку подають у розшук", - розповідають продавці "корейців".

Тобто покупець може навіть не знати, що його посередник обікрав державу. Але відповідати все одно доведеться. Автівку можуть зупинити на будь-якому посту і навіть конфіскувати.

Та є й хороші новини: закрити багатомільйонну схему може реформа розмитнення. Нині пропонують дозволити оформлювати автівки через додаток "Дія", і ввести фіксовану ставку, аби не можна було проводити махінації з вартістю. Відтак є надія, що приганяти авто з-за кордону буде не тільки вигідно, а й безпечно.

Андрій Засаднюк

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