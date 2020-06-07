Фабрика штрафів. Чи можна уникнути "всевидячого" ока нових камер

Це трапляється ледь не щодня. Моторошні аварії вбили 175 тисяч осіб за 28 років незалежності України. Один мільйон українців травмувалися. І те, що ви пішохід, не означає, що вас ця війна не вб'є.

40% ДТП - наслідки перевищення швидкості, переконують у МВС. Тобто зберегти життя й уникнути каліцтв тисяч людей можна було просто скинувши швидкість.

"Задача – знизити кількість ДТП на дорогах. Камери встановлюються у тих місцях, де відбувались найважчі ДТП з тяжкими наслідками", - каже заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Перші 20 камер у Києві та 30 по області запрацювали. І у перший же день піймали понад 57 тисяч порушників. Але!!! За день до того, коли камери працювали у тестовому режимі, порушень було понад 100 тисяч!

"Ми дійсно бачимо, що водії стають більш дисциплінованими, з’являється превентивний ефект дії цієї системи", - розповідає перший заступник керівника патрульної поліції Олексій Білошицький.

Раніше у багатьох місцях столиці автомобілі відверто "літали". Зараз, після впровадження відеофіксації всі пригальмовують перед першою камерою, потім, перед другою, і далі, і далі…

Це дуже правильно, адже кількість штрафів дорівнює кількості камер, які ваші порушення зафіксували. Так, за день можна наїздити на десяток окремих листів щастя.

На жаль, камери та обмежувальні знаки, які висять на багатьох вулицях роками, раптом почали дратувати водіїв. Хтось розповідає, мовляв, "тут ні переходу, нічого немає, можна було б їхати хоча б 100 км на годину". Хтось вважає, що дозволена у місті швидкість 50 км на годину – "старий норматив, розрахований на совкові тачки, тільки більше заторів буде". Хтось переконує, що швидкість 50 км на годину – мало для сучасних машин, а тому "ті, у кого є гроші, будуть їздити швидше".

Дійсно, камери фіксують сотні антирекордсменів по швидкості. Ці водії, вочевидь, не бояться "фотосесії" та готові за неї заплатити. Але самими грішми скоро не обійтися.

Для таких затятих гонщиків в уряді планують критичну норму штрафів, після якої - позбавлення прав та перескладання іспитів на право сідати за кермо.

Аби уникнути штрафів, водії користуються усілякими додатками, що попереджають про камери. Або роблять "пошкодження" номерного знака свого авто, щоб камери його не розпізнали. Для цього існують усілякі сітки та світловідбивні наліпки. Їх масово почали рекламувати в інтернеті. Та продавці ефекту не гарантують: "Це тільки вночі, і то, зі спалахом".

Тест-драйв ТСН.Тижня показав, що розпізнати цифру все одно можна.

У патрульній поліції запевняють, що цей метод хитрунів теж тестували. Шанси приховати номер таким способом, кажуть, мізерні.

"Камери автоматичної фіксації є високочутливими високоефективними та реально, в переважній більшості випадків, вони фіксують такі номерні знаки, заклеєні плівками. Інспектори, які несуть службу в режимі патрулювання, в тому числі, орієнтовані на виявлення таких правопорушень", - розповів Олексій Білошицький.

За це вже передбачено інший штраф - на перший раз 170 гривень, далі можуть бути громадські роботи та у тих, хто попадеться втретє, можуть вилучити авто.

Загалом, фабрика штрафів працює так: ваше порушення зафіксувала камера, ці дані опрацьовує штучний інтелект і формує постанову. Її перевіряє інспектор і засвідчує електронним підписом. Далі його друкують на поліграфкомбінаті й надсилають поштою на адресу, за якою ви зареєстровані.

Та втручання інспектора у систему, яку називають автоматизованою, - найбільше обурює водіїв.

"Головне, щоб це було для всіх однаково", - кажуть вони.

"Є така фраза в інструкції, що інспектор, який перевіряє, чи зафіксувала система порушення, чи ні, виходить з власного внутрішнього переконання. І це є ризиком того, щоби система встояла та оці всі штрафи, які зараз зафіксовані, не були потім оскаржені в судах саме на підставі того, що є втручання людське", - говорить юрист Тарас Гук.

60 "листів щастя" на хвилину друкують машини на поліграфічному комбінаті. Протоколів у перші дні було занадто багато. Верстати не вимикаються.

Деякі порушники вже навіть отримали "листи щастя" поштою.

До речі, відлік часу для сплати штрафу починається саме з моменту отримання протоколу чи відмови від нього. Або - найгірший варіант…

"Третій варіант, коли лист не вручений – повертається органу, який направляв це лист, тобто в патрульну поліцію. З відміткою про його невручення", - розповідає Олексій Білошицький.

Денис Дмитров один із перших в Україні створив додаток для водіїв Штрафи.UA, у якому можна перевірити наявність штрафу, а ще – статус: сплачено і погашено. Це дуже важливо.

"Коли людина сплачувала штраф у касі, касир помилився в призначенні, або в сумі. За 30 днів людина отримає виконавчу службу, арешт рахунків, кучу проблем… Тобто штраф погашений не тоді, коли у тебе в руках є квитанція про сплату, а тоді, коли поліція тобі сказала: "Ми оплату побачили й зафіксували", - розповідає Денис.

Тож, найкращий спосіб не мати таких проблем - не чекати "листа щастя" від поштаря, а час від часу перевіряти електронний кабінет або додаток Штрафи.ПДР, де навіть можна побачити відеофрагмент із вашим порушенням, і одразу сплатити його.

Та попри те, що за тиждень кількість порушників суттєво зменшилась, говорити про цілковитий успіх ще зарано. Ми ще далекі від Європи. Утім, кожне ваше порушення наближує державу до створення густішої мережі камер. Принаймні, вартість перших 50-ти водії вже покрили із надлишком. Усього за тиждень. Тож наступні 220 камер у поліції обіцяють увімкнути вже до кінця року. Судячи з усього, йдеться про мільярдні доходи й фактично нову економічну галузь. Головне, щоб метою цієї фабрики штрафів не стали, замість безпеки на дорогах, самі гроші.

Наталія Ярмола, Антон Страшко, Сергій Моргун, Іван Воробйов, Олена Черняєва