Новий протест "євробляхерів". Чого вимагають власники авто на єврономерах

Водії "євроблях" знову виходять на протести. Причина – підвищення штрафів і висока ймовірність втратити авто і водійські права. Що завадило їм розмитнити свої автівки, чому вони зараз поза законом і як розв’язання цього питання може повернути обов’язковий техогляд?

В Києві – автомобільний апокаліпсис. І мова не про традиційні корки. Власники авто на європейських номерах, в народі - «євробляхери», кілька днів наглухо блокували урядовий квартал. Протестували і навіть лізли битися із поліцейськими.

Кількох порушників було затримано. І пристрасті вирували не на жарт. Але не тільки столиця кілька днів стояла у жахливих заторах. Трасу між Дніпром та Запоріжжям частково перекрили. Автівки заблокували одну смугу і навіть взяли «в облогу» поліцейський блокпост. Крім цього, провели протестний автопробіг в Одесі.

В інших містах поки обмежилися лише мітингами. Але погрожують, що буде гірше!

«Почнуться масові заворушення. Вони будуть одночасні у кожній області. Це буде акт народного гніву», - розповів «Грошам» співзасновник громадської організації «Авто Євро Сила» Олександр Чернявський.

Невже знову чекати перекритих трас, палаючих шин та бійок між водіями, як кілька років тому? Що (чи хто) цього разу так обурило євробляхерів?

«Зараз приблизно мільйон сімей мають заплатити зі свого бюджету 170 тисяч штрафу», - каже Чернявський.

Тобто на шиях євробляхерів стискається штрафний зашморг. Кожен ризикує заплатити аж 170 тисяч гривень штрафу! А на додачу можна позбутися ще й водійських прав, і самої автівки.

Річ у тім, що Кабмін погодив проект постанови про додаткові штрафи. Якщо документ приймуть, за прострочену євробляху вперше доведеться викласти 8500 гривень. Піймають вдруге - вже 17000. І позбавлять водійського посвідчення - на рік! Та найголовніше - право штрафувати отримають рядові патрульні.

Зупиняти та перевіряти євробляхи поліцейські мають право і зараз. Але «карати гривнею» за прострочку можуть хіба митники. А у них ще й своя «такса», значно вища. Так, за перевищення строків ввозу на 10-20 днів додатковий штраф - 17 тисяч гривень. На 20-30 днів – 85 тисяч. А як проїздиш довше місяця – аж 170 тисяч гривень!

Навіть розібрати чи «викинути» авто вже не варіант – все одно штраф у 170 тисяч. Та раніше так карали дуже рідко. Митники не можуть ловити порушників по всіх дорогах. А от поліція – може. Відтак «євробляхери» можуть «влетіти» на подвійний штраф.

«Ми звертаємося до Уряду, щоб призупинити це. Щоб воно не набрало чинності», - каже «Грошам» Чернявський.

Однак копи «на пару» з митниками уже тренують всеукраїнське «полювання» на євробляхи. За даними проекту «ДжеДАЇ», за кілька днів за порушення митних правил було складено вже понад 60 протоколів. І вже було виписано штраф у 8500 гривень. «Вчора був вилучений транспортний засіб на окружній дорозі міста Києва. Ми розуміємо, що це тільки початок», - розповідають журналісти.

При цьому, зупинили транспортний засіб на єврореєстрації згідно з законом України «Про нацполіцію»...

Мережа переповнена відео обурених водіїв. Тим часом штрафмайданчики поповнюються автомобілями на євро номерах.

Наприклад, в Маріуполі митники затіяли спільні рейди с поліцейськими. «Ми викликали митну службу, тому що у нас є підозра в порушенні митних правил», - розповідають поліцейські.

Покарання – жорстке. Але за законом всі вже давно мали б або розмитнитися, або вивезти автівки. Втім, цього не зробили. Самі «євробляхери» у відповідь кажуть: вони потрапили у «юридичну пастку».

Хто ж винен і що робити?

2019 рік. На митницях – кількаденні черги «євроблях». Вони поспішали розмитнитися зі знижкою, яку обіцяв президент Порошенко. Тоді влада піарилася: врешті, зможе розрубати гордіїв вузол проблем з іноземними автівками. Та минулого року «Гроші» викрили, як митники, навпаки, завищували вартість «євроблях». Брокери на камеру зізнавалися, як рахують суми «зі стелі».

Сергій Зайцев із Житомира регулярно ввозить та розмитнює авто. Заявляє - чиновники посилаються на власну, особливу таємну методику розрахунку вартості машини. «Я, свого часу, мав з нашими митниками суперечки. Попри те, що у мене було два документи і, згідно з нашим законодавством, вони зобов’язані були розмитнювати від тієї ціни, яка була вказана, митниця хотіла запустити по довгому колу, коли вони самі оцінюють транспортний засіб», - розповів він «Грошам».

Тобто, якщо автівку купили за дві тисячі євро, митники можуть заявити, насправді вона коштує чотири. І нарахувати захмарні податки, бідкаються «євробляхери».

«У мене «БМВ», яку я брав десь за 4300 євро. Розмитнити її коштує 150 тисяч гривень. Тобто 6 тисяч доларів. Це перевищує вартість автомобіля», - розповідає «Грошам» один з водіїв авто на євро номерах.

Багатьом тоді не вистачило грошей, ще більше просто не встигли оформитися за короткий пільговий період. А нині легалізуватися не дозволяють ще й бюрократичні перепони. Треба документи про зняття з обліку за кордоном та договір купівлі-продажу. Оформлені на підставних осіб «євробляхи» їх не мають.

«Багато у кого немає виходу до першоджерела. Хто власник, хто завозить», - розповідає Сергій Зайцев.

Залишається хіба вивезти авто із країни. Але і тут «облом». Приїхати на кордон на «простроченій» автівці – це наче «явка з повинною». Доведеться заплатити аж 170 тисяч гривень. Не багато хто з них на таке погодиться.

Тож дірки в законах, якими користувалися євробляхери, зіграли з ними злий жарт. Нині іноземна автівка – суцільний головний біль. Адже на додачу до захмарних штрафів водії ризикують ще й «обміняти» автівку на… кримінальну справу.

Мешканець Дніпра Євнег Варгін розповідає, як, після «Жигулів», вирішив придбати іноземне авто. «За ті гроші, що були, я не міг собі дозволити автомобіль на наших номерах», - каже він «Грошам».

Чоловік придбав 25-річний «Опель Омега» всього за 600 доларів. І дуже швидко з ним… розпрощався.

«Поліцейські сказали: ви більше свою машину не побачите. Можете попрощатись», - розповідає він.

Євгена спіткала навіть не конфіскація через «прострочку». Все значно гірше. Патрульні запідозрили, що техпаспорт на машину – підробний.

Відтак, замість машини чоловік отримав кримінальну справу. Євген переконує, що документи були справжні. Але довести це майже неможливо. Бо придбав авто, за «сірою схемою».

«Я зідзвонився, зустрілись. Я дав продавцеві гроші, він мені – техпаспорт. У нас не заборонено їздити по техпаспорту… Тож ніяк не оформлювали», - каже Євген.

За техпаспортом власник – громадянин Польщі. Тому - шукай вітра в полі…. Схоже «сіли за кермо» і тисячі євробляхерів по всій країні. Не маючи доказів ані власності, ані законності авта.

«Якісь люди завозять. Потім людина вже в Україні отримує і їздить певний час. А коли треба з цією машиною щось зробити, починаються проблеми», - каже Сергій Зайцев.

Проблему євроблях конче треба вирішувати. І не стільки аби покарати порушників, скільки аби, врешті, врегулювати все і дозволити людям легалізувати автівки.

Для цього депутати розглядають одразу кілька законопроектів. Наприклад, хочуть перестати збирати з автівок акциз, який нині подекуди сягає шестисот відсотків вартості.

«Авто, яке коштує тисячу євро, має заплатити три тисячі євро. Тобто в три рази вище, ніж вартість авто. При цьому, якщо особа купує «Мерседес» за 100 тисяч, вона платить 30 відсотків», - нагадує Олександр Чернявський.

Тож депутати планують за дешевші автівки брати менше податків, а за дорожчі – більше. Парламентарі пропонують за будь-яку автівку, мотоцикл і навіть човен дорожче мільйона щорічно знімати 30 тисяч гривень податків. При цьому, ветерани АТО зможуть розмитнитися взагалі безкоштовно. А екологічні обмеження - скасують.

Таким чином, можна буде ввозити застарілі автівки – найпопулярніші серед євробляхерів.

Утім, є й мінуси. Законопроект повертає обов’язкові техогляди для автівок, які не відповідають стандарту Євро-4. Тобто, ледь не для всіх старших від 2005 року.

Чи приймуть все це «заблоковані» «євробляхерами» у Верховній Раді депутати? Вибір і справді непростий. Але його, врешті, мають зробити. І обіцяють – в цьому місяці.

Андрій Засаднюк

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