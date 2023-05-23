Йдеться про генерального директора авіакомпанії "Іжавіа" Олександра Синельникова.

Генеральному директору російської авіакомпанії "Іжавіа" Олександру Синельникову загрожує до 9 років ув’язнення через незаконні польоти до окупованого Криму.

Як повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополя, повідомлено про підозру генеральному директору російської авіакомпанії "Іжавіа". Його підозрюють в організації незаконного перевезення осіб через державний кордон України до окупованого півострова (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу).

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Синельникова, який очолює компанію з травня 2018 року.

Відео дня

"Користуючись своїм службовим становищем та маючи відповідний функціонал, він організував схему, що полягала у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з РФ на територію окупованого півострова Крим та у зворотному напрямку", - наголосили у прокуратурі.

Регулярні рейси здійснювалися після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через український держкордон, а також всупереч нормам міжнародного права та національного законодавства України.

За даними правоохоронців, під час планування польотів компанія підтримувала координацію з російськими органами державного управління, зокрема Росавіацією.

Загалом під керівництвом підозрюваного авіакомпанія з 2018 по 2023 роки здійснила щонайменше 150 рейсів до тимчасово окупованого Криму, всупереч нормам міжнародного права та українського законодавства.

Синельникову загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Окупація Криму

Після окупації українського півострова Росією в 2014 році Державіаслужба України заборонила усі польоти над Кримом.

Однак, російські авіакомпанії всупереч нормам міжнародного та українського законодавств здійснювали пасажирські перевезення до окупованого півострова.

Протягом цих років Україна запровадила санкції проти десятка російських та низки іноземних авіакомпаній, які здійснювали незаконні польоти на півострів.

Вас також можуть зацікавити новини: