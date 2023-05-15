За вісім місяців до Росії було відправлено авіазапчастин американського виробництва на суму 14,4 млн доларів.

Дані російської митниці показують, що торік, попри санкції, в Росію були відправлені деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів.

Як повідомляє The New York Times, дані, які були зібрані і проаналізовані американським агрегатором торгових даних Import Genius, показують, що запчастини для літаків на десятки мільйонів доларів були відправлені російським авіакомпаніям, що знаходяться під явними санкціями адміністрації Байдена, в тому числі авіакомпаніям "Росія", "Аерофлот", "Урал", Airlines, S7 Airlines, Utair Aviation, "Победа".

Як йдеться в матеріалі, в минулому роціторік на склади "Аерофлоту" надійшли десятки партій мідних проводів, болтів, графіту та інших деталей з позначкою виробництва Boeing в США. Вони пройшли через маловідомі торгові компанії, зони вільної торгівлі та індустріальні парки в Об'єднаних Арабських Еміратах і Китаї, а потім були відправлені в Росію, щоб допомогти підлатати старий флот "Аерофлоту".

Відео дня

Дані охоплюють понад 5000 окремих поставок авіаційних деталей до Росії протягом восьми місяців у 2022 році, від простих гвинтів до стартерів авіаційних двигунів марки Honeywell вартістю 290 000 доларів США.

В цілому це показує, що за вісім місяців до Росії було відправлено авіазапчастин американського виробництва на суму 14,4 млн доларів, включаючи деталі на 8,9 млн доларів, які були вироблені або зареєстровані під торговою маркою американського виробника літаків Boeing і продані в Росію через третіх осіб.

Компанія Boeing заявила, що повністю дотримується санкцій США і призупинила поставку запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку клієнтів в Росії на початку 2022 року.

Згідно з даними, більша частина продукції спрямовувалася через такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай і Мальдіви. Але кілька партій, в тому числі в Росію, були відправлені безпосередньо з США або Європи.

Поставки також збільшилися протягом минулого року, оскільки Росія найняла глобальні компанії, щоб допомогти їй обійти санкції.

За даними Вашингтонської некомерційної організації Silverado Policy Accelerator, після вторгнення Китай був провідним експортером деталей для літаків, космічних кораблів і дронів в Росію, на нього припадає близько половини всіх поставок, за ним йде Індія.

Крах російської авіації

Після вторгнення Росії в Україну європейські країни, а також США, Канада і ряд інших зупинили дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній.

26 вересня 2022 року російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

Неодноразово повідомлялося про те, що близько 50 літаків "Аерофлоту" перебували в простої, половину з них розібрали на запчастини. У "Аерофлоту" немає предкрилок, фар, допоміжних силових установок, повітрозабірників, кисневих генераторів і двигунів. Крім того, російські літаки почали літати без обшивки крила. Російські авіакомпанії не зможуть виконувати навіть внутрішні рейси.

15 травня 2023 року стало відомо про те, що російським авіакомпаніям заборонили письмово фіксувати несправності літаків. "Аерофлот" випустив внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники мають вносити дані про технічні проблеми в бортовий журнал тільки після узгодження з командиром повітряного судна.

Вас також можуть зацікавити новини: