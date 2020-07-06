Президент авіакомпанії SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький: Наш прогноз – в Україні пасажиропотік зменшиться на п’ятдесят відсотків. Але попри це, ми хочемо вийти на показники минулого року

Авіаперевізник SkyUp Airlines розпочав свою роботу у травні 2018 року. З початку авіакомпанія виконувала лише чартерні рейси, а згодом запустила і регулярні. Загалом шлях від створення компанії до першого рейсу склав два роки - SkyUp Airlines було зареєстровано в Києві ще у червні 2016 року. Головні акціонери ТОВ «ACS-Україна» - Тетяна Альба і Юрій Альба, яким також належить туристичний оператор JoinUP!

Як компанія переживає удар коронавірусу, куди планує відновити польоти найближчим часом та що зміниться для пасажирів під час подорожі, розповів керівник SkyUp Airlines Євген Хайнацький.

На сьогодні в системі бронювання SkyUp відкрито продаж квитків з 1 липня на рейси з Києва до Тирани та в міста України. Які напрямки можна ще очікувати?

Ми плануємо виконання рейсів в Албанію. Але це - здебільшого туристичний напрямок, тому завантаження рейсів буде залежати від туроператорів, які придбали у нас квитки під турпакетний продаж. З регулярних рейсів, крім Албанії, на сьогоднішній день, ми нікуди не летимо. Між тим, з першого липня запустили міжнародні чартерні рейси до Туреччини та Єгипту. Це такі курортні міста як Анталія, Шарм, Хургада. Ще з першого липня планували запустити рейси до Грузії, але ця країна подовжила заборону на в’їзд туристів. Загалом через пандемію змушені кожен день аналізувати ситуацію.

А є вже плани на серпень?

Ми розробили розклад рейсів до 15 липня і після. За попередньою інформацією, саме з цієї дати певні держави будуть приймати українців.

Що плануєте після 15 липня?

Ми дуже сподіваємося, що країни ЄС почнуть приймати наших громадян. Це такі країни як Італія, Іспанія тощо. Наш розклад рейсів, який був запланований на літній період, не змінюємо. Яка країна перша дозволить українцям прилітати, до неї і відкриємо продаж квитків. Також плануємо розширювати географію польотів. Якісь рейси будуть запускатися в серпні, якісь - у вересні, а деякі будуть стартувати з зимового періоду.

Про які нові рейси йде мова?

Наприклад, Київ - Стамбул. Думаю, що в серпні розпочнемо виконання цього рейсу. Ще Київ - Прага, на який отримали дозвіл. Також продовжимо здійснювати рейси з Києва до Пардубиці. Таким чином, будемо літати в два міста Чехії.

А чому ви не літаєте в Європу вже зараз, як робить Wizzair, не дивлячись на те, що українці поки не можуть туди приїжджати?

Українці до європейських країн можуть літати, але це стосується лише деяких категорій громадян. Зокрема, люди, які мають дозвіл на проживання, їдуть на сезонні роботи не менш, ніж на три місяці, або ж вилітають на лікування. Не випускають тих, хто подорожує, або їде до родичів. А це - більшість пасажиропотоку. На рейсах Wizzair вилітають іноземці з України, яких залишається ще достатня кількість. Також вилітають громадяни України, які мають відповідний дозвіл. Крім того, повертаються додому іноземні студенти, зокрема, з азіатських країн. До нас звертається дуже багато посольств з метою організації таких спецрейсів. Наприклад, авіакомпанія Air India протягом червня кожен день виконувала рейси для вивезення своїх громадян. З 15 червня не має обмежень для польотів, і всі авіакомпанії, іноземні в тому числі, можуть виконувати рейси на свій власний розсуд.

Саме з середини червня Wizzair виконує регулярні рейси. Вони збиткові?

Так, вони відновили регулярні рейси, і відкрили продаж. Завантаженість літаків не досить велика . Вартість квитків починається з 10-15 євро. Ймовірніше за все, вони збиткові.

Якщо завантаженість рейсів 50 відсотків, то яка логіка виконувати їх? Чи не краще було б почекати?

Кожна авіакомпанія розробляє свою стратегію. Стратегія тих, хто зараз хоче першими вийти на ринок, проста - переорієнтувати пасажиропотік на себе. Тобто, вони готові до збитковості. Якщо іноземні авіакомпанії можуть собі це дозволити, то, на жаль, українські перевізники такої можливості не мають. Ми не можемо летіти в Німеччину із завантаженістю 60 пасажирів. Іноземні перевізники, у яких є фінансова підтримка, роблять це. Тому, коли відкриються кордони і туристи без перешкод будуть літати, нам буде дуже складно конкурувати з тими перевізниками, які вже накатали ці рейси. Але це - комерція і нічого більше.

Який очікуєте обсяг пасажиропотоку за підсумком 2020 року? Як відомо, у 2019 році компанія перевезла близько 1,7 млн пасажирів.

Складно сказати. По-перше, треба зрозуміти, коли зможемо виконувати усі заплановані рейси. Якщо з 15 липня, то це будуть одні показники. А якщо ситуація буде погіршуватися, і ми не полетимо ще місяць, два або три - це інші показники. Буде друга хвиля вірусу, чи не буде? Чи будуть зачинені кордони восени? Все залежить від багатьох факторів.

За оптимістичним сценарієм, ми не збираємось зменшувати кількість рейсів. Тобто, залишаємо в роботі всі літаки, всіх пілотів, будемо виконувати не менше 2-3 рейсів на добу кожним літаком, як і було до кризи. Але за рахунок розширення географії польотів, кількість рейсів на якихось напрямках буде зменшено. Так, до кризи ми планували щоденні рейси в Барселону з Києва і деякі з регіонів України. Зараз плануємо з Києва три-чотири рейси на тиждень, а з регіонів взагалі не будемо літати. Звільнені рейси хочемо поставити на нові напрямки, наприклад, в Стамбул. Тобто, загальну кількість рейсів не зменшуємо.

Загалом, прогнозуємо, що в цьому році пасажиропотік буде на рівні минулого року. Але в 2019 році ми тільки заходили на ринок регулярних рейсів, і тому завантаженість на деяких напрямках була не дуже високою. Також було менше літаків. У цьому році у нас їх вже одинадцять, скоро буде дванадцять.

Плануєте купити ще один літак?

Ми ще в минулому році підписали контракти на поставку чотирьох літаків Boeing 737-900 на 215 місць в операційний лізинг. З них три вже виконують рейси. Четвертий літак мав прибути у квітні або травні. Але, на жаль, криза посунула наші плани. Ми постійно ведемо діалог з лізингодавцем. Думаю, що в найближчі місяць-півтора четвертий літак буде у нас.

Чи варто сподіватися на зменшення цін на квитки? Адже багато лоукостерів використовують цю стратегію для захоплення ринку в післякарантинний період.

Знижувати ціну ми не можемо, тому що наша стратегія та концепція продажу квитків мають свою специфіку. «Традиційні» лоукостери за півроку до вильоту продають квитки по 5-10 євро. Це - маркетинговий хід, який дозволяє пасажирам звернути увагу на ці авіакомпанії. А ціна за добу до вильоту може становити 150 євро і більше. У нас збалансований підхід. Квитки SkyUp продаються по 20-30 євро за півроку до вильоту, а за добу - за 80-90 євро. Якщо порівняти за минулий рік середню вартість квитка компанії SkyUp та інших лоукостерів, то у нас вона на рівні, а на деяких напрямках була навіть нижчою.

Чи зміниться авіаподорож на ваших рейсах? Деякі міжнародні авіакомпанії мали ідею залишити пустими середні ряди та ввести паспорт здоров’я.

По-перше, треба виконувати правила аеропортів. Українські летовища вже опублікували їх. У нас також є правила поведінки в літаку. На борту обов’язково всі повинні бути в масках, їх не можна знімати під час польоту. Бортпровідники будуть це контролювати. Злісних порушників правил будемо вносити до переліку небажаних пасажирів для авіакомпанії. Також на бортах будуть індивідуальні засоби захисту (спреї, санітайзери). Пасажир має забезпечити себе необхідною кількістю масок на переліт. Однак, якщо в пасажира закінчяться маски, то авіакомпанія безкоштовно надасть йому маску. Це пов’язано з нормами їх ефективного використання: маску потрібно змінювати кожні чотири години. Але наголошую, що під час посадки на літак кожен повинен мати свою маску. Ще одна зміна через коронавірус - на борту не буде традиційного харчування, напої надаватимуть у невеликих закритих пляшках.

Як гадаєте, чи будуть люди боятися літати через коронавірус?

Вони вже бояться. За даними міжнародних організацій, попит на перевезення по відношенню до минулого року зменшиться на тридцять відсотків. Наш прогноз – в Україні на п’ятдесят відсотків. Але, не дивлячись на це, ми хочемо вийти на показники пасажиропотоку минулого року. Тому і відкриваємо нові напрямки. Наприклад, на маршруті в Барселону ми перевозили тисячу людей на тиждень. Зараз будемо перевозити 400 людей, але 600 людей будемо перевозити на рейсах в Стамбул та на інших напрямках. Крім того, іноземні авіакомпанії будуть менше забирати наших пасажирів.

А чому?

Наприклад, Turkish airlines до карантину виконувала три рейси на добу на великих літаках Boeing 777. Зараз вони прогнозують на липень десять рейсів на тиждень. Це скорочення більше ніж на п’ятдесят відсотків. А ми плануємо відкрити продажі на три рейси на тиждень.

SkyUp під час заборони пасажирських перевезень переорієнтувалася на вантажні. Скільки було виконано рейсів та перевезено вантажів?

Криза змусила нас перелаштуватися. Ми переобладнали літаки під вантажні. Пік був у травні, коли возили вантаж не тільки в Україну, але і в країни Європейського Союзу. Облітали фактично всю Європу. За цей час виконали понад 100 рейсів і задіяли дев’ять літаків. Перевезли більше тисячі тон вантажу. Зараз вантажні перевезення йдуть на спад. Готуючись до першого липня, ми переобладнали салони на пасажирські. Залишаються задіяними на вантажних перевезеннях лише один літак. Якщо будуть вантажні запити, то є багажні відсіки в кожному пасажирському літаку, де можна перевозити до шести тон.

Чи вдалося під час карантину фінансово перекрити за рахунок вантажних перевезень відсутність пасажирських?

На жаль, ні. Якби була кількість вантажних рейсів на тому ж рівні, як і пасажирських до кризи, то, звісно, вдалося б. Але літаки виконували рейси не кожен день. Наліт годин - це основний показник є гроші в компанії, чи не має. Якщо літак в повітрі - гроші є, коли літак на землі - не має. На жаль, у нас кількість нальоту годин на кожен літак суттєво зменшилася. У квітні практично весь парк простоював. Тому збитки є. Грошей, які ми зібрали з вантажних перевезень, вистачає лише на «прожитковий мінімум». Їх не достатньо на покриття усіх витрат, які були за ці місяці. Саме тому наша компанія, які і всі перевізники світу, домовляється про кредитування, відстрочку платежів, відтермінування зобов’язань.

Яка сума збитків через коронавірус?

Компанія SkyUp втратила приблизно 30 млн доларів. Це - наші прямі збитки. Але, можливо, якщо ми будемо добре продавати, то вийдемо на точку беззбитковості за підсумком року. Які збитки або прибуток буде за цей рік ми зможемо побачити у звіті за 2020 рік.

Багато компаній у зв'язку з карантином перевели співробітників на віддалену роботу, або відправили у відпустку чи звільнили. Що відбувається зараз в SkyUp? Плануєте скоротити штат?

Ми не виключення, на жаль. Наші співробітники деякий час були у відпустці за власний рахунок. В залежності від завантаження на період простою хтось відпочивав два тижні, а хтось більш тривалий термін. Протягом травня ми вимушені були скоротити близько восьми відсотків персоналу. Проте зараз вже прогнозуємо, що в липні та серпні доберемо персонал до того рівня, який був до кризи.

А який чистий прибуток або збиток компанії за підсумками 2019 року? Який показник очікуєте у 2020 році?

За підсумком 2019 року компанія отримала невеликий прибуток. На 2020 рік ми поки що не робимо ніяких прогнозів: дуже складно перераховувати всі збитки. Зараз ведемо переговори з підрядниками, які обслуговують наші літаки щодо зменшення вартості їх послуг. Дуже багато аеропортів йдуть на зустріч.

Представники авіапідприємств України, в тому числі SkyUp, звернулися з листом до влади щодо надання державної підтримки авіаційній галузі в умовах пандемії. Вам відповіли?

Ми зустрічаємося з представниками Міністерства інфраструктури в рамках консультаційних бесід. Але останнє слово за Кабміном. На якому етапі це питання – невідомо.

Як уряд може допомогти українській авіагалузі?

Звертаючись до влади, ми розуміли, що грошей немає. Але є інші методи, якими можна підтримати авіаційну галузь. Це - податкові канікули, відміна акцизу на паливо і податку на додану вартість на внутрішні рейси тощо. Тобто, просимо впровадити ті механізми, якими можна допомогти авіапідприємствам у цей складний період. Знаємо, що Міністерство інфраструктури має свій план виходу з кризи, але на якій він стадії – невідомо.

Олександр Куницький