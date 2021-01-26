Фірми, які допомагають українцям придбати дешеве авто в США, не рідко обманюють українців.

На територію України завозять тисячі битих автомобілів зі США. Проте, фірми, які допомагають українцям придбати дешеве авто в США, не рідко обманюють українців.

Про це йдеться в сюжеті програми «Гроші».

Читайте такожВодіям на "євробляхах" почали виписувати штрафи: кому і скільки доведеться заплатити

На американському аукціоні бите авто можна вторгувати за копійки. Наприклад, Форд Фієста 2014 року із невеликими пошкодженнями коштує від 850 доларів.

Збір аукціону, доставка, розмитнення, ремонт обійдеться власнику приблизно у 6 тисяч доларів. В Україні подібне авто коштує не менше 8, тисяч доларів, тому українці радо купують автівки у США.

Проте, вже після підписання усіх необхідних документів та сплати коштів, замість довгоочікуваного авто українці стикаються з тим, що компанія-посередник може виставити додаткові рахунки за доставку авто. Також рахунок може бути змінений, у разі, якщо комплектація машини відрізняється від тієї, яку замовляв замовник.

Окрім того, українці можуть отримати рахунок на додаткові брокерські послуги та зіткнутися з тим, що автомобіль потребуватиме додаткового ремонту, про який не повідомлялося заздалегідь.

Також від нових власників авто можуть приховати масштаби пошкоджень автівки, яка була у ДТП.

Окрім того, новим власникам авто можуть підвищити вартість розмитнення автівки, та виставити додатковий рахунок за транспортування, заявивши, що авто занадто велике та зайняло додаткове місце під час транспортування у порт.

Ситуація з євробляхами

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відстрочив їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "евроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на "евробляхах".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН